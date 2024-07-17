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港政黨提議 北京劃出300公頃飛地供香港管理開發

中央社／ 香港17日電

香港政黨建議港府向北京中央爭取，在大灣區撥出約300公頃作為隸屬香港的「飛地」，用來設立「高質量發展產業合作區」；有議員表示，這項建議有可行性。但也有專家說，短期內「可能性不見得很大」。

香港特區行政長官李家超正針對年度施政報告諮詢民意。香港電台今天報導，新民黨為此建議，港府可向北京中央爭取在大灣區選擇一塊約300公頃土地租給香港，作為香港治理的「飛地」，也就是不與香港相連，四周被中國大陸領土包圍的土地。

相關建議表示，香港可利用這塊「飛地」，與廣東省合作設立「高質量發展產業合作區」，希望以「飛地經濟」加快香港經濟轉型。

北京方面過去從未給予過香港任何「飛地」，這項建議頗受關注。對於是否可行，香港區議員陳志豪接受中央社記者訪問時表示「有可行性」。

陳志豪說，原因之一，是北京方面實際上已把橫琴島撥給澳門作發展之用，有先例可循；二是香港若在大灣區擁有「飛地」，可以更能與區內融合發展，符合當前發展需要。

另一位不願具名的智庫專家則認為，短期內可行性不大，原因是香港尚有未開發的土地，應該先行嘗試開發。再說，香港與深圳正在合作發展相鄰的河套區，可以等待開發後再作考慮。

這名專家並說，據他了解，以前也有港人向北京方面提出過類似建議，但都不了了之，因為當時北京中央在政治上對香港不太放心，怕給了香港「飛地」之後出問題，政治上管控不了。

但他說，香港有了「港區國安法」及基本法23條立法之後，北京中央已沒有這方面的考慮，對香港「也放心了」，情況有變。

不過，基於香港還有自己未開發的土地，他認為，短期內批出「飛地」的可能性不見得很大。

這名專家表示，相較於香港，澳門面積小，且確實用盡了所有土地，因此北京方面願意撥出橫琴島供澳門使用。

北京 澳門 香港

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