港媒：法庭喊卡 香港初選案被告延後減刑答辯

香港泛民主派初選案45名被告認罪或經審訊後被判罪行成立，其中19人原定分2批於7月底及8月初求情（減刑答辯）。但據港媒報導，他們的求情被延後約1個月，法庭向相關方面通知，稱是基於「不可預見的情況」。

香港泛民主派初選案有47名被告，其中31人認罪，16人不認罪。而不認罪者中，經審訊後有14人罪行成立，2人不成立，香港律政司已表示會就其中1名罪行不成立者提出上訴。

45名被認定罪行成立者，將分6批向法庭求情，當中26人已求情，包括香港大學法律系前副教授戴耀廷。

綜合明報及香港01報導，其餘19名罪行成立者原定分2批，分別於7月30及8月5日求情。但香港司法機構網頁顯示，19人延後約一個月求情。據悉，法庭昨天向相關方面通知，稱「基於不可預見的情況」而延後求情，分別延至8月27日及9月2日。

仍未求情者包括前香港立法會議員梁國雄。