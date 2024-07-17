港媒：法庭喊卡 香港初選案被告延後減刑答辯
香港泛民主派初選案45名被告認罪或經審訊後被判罪行成立，其中19人原定分2批於7月底及8月初求情（減刑答辯）。但據港媒報導，他們的求情被延後約1個月，法庭向相關方面通知，稱是基於「不可預見的情況」。
香港泛民主派初選案有47名被告，其中31人認罪，16人不認罪。而不認罪者中，經審訊後有14人罪行成立，2人不成立，香港律政司已表示會就其中1名罪行不成立者提出上訴。
45名被認定罪行成立者，將分6批向法庭求情，當中26人已求情，包括香港大學法律系前副教授戴耀廷。
綜合明報及香港01報導，其餘19名罪行成立者原定分2批，分別於7月30及8月5日求情。但香港司法機構網頁顯示，19人延後約一個月求情。據悉，法庭昨天向相關方面通知，稱「基於不可預見的情況」而延後求情，分別延至8月27日及9月2日。
仍未求情者包括前香港立法會議員梁國雄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言