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專家：若川普再次當選 中美關係將驚濤駭浪

中央社／ 台北17日電
美國前總統、共和黨總統候選人川普日前接受彭博專訪，談及台灣議題時直言，台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢。法新社
美國前總統、共和黨總統候選人川普日前接受彭博專訪，談及台灣議題時直言，台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢。法新社

美國前總統川普選情聲勢上揚，專家指出，美中關係因大選而處於一種沉寂狀態，但若川普再次當選，美中關係將會是一個充滿驚濤駭浪的旅程。

美國之音今天報導，在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行的共和黨全國代表大會進行之際之際，科羅拉多州阿斯本年度安全論壇（Aspen SecurityForum）也在16日登場，而討論的第一個話題就是中國的挑戰。

美國前副國務卿畢根（Stephen Biegun）在論壇上說，由於美國總統大選，中國非常謹慎，因此美中關係正處於一種沉寂的狀態。

畢根認為，中國有足夠的成熟，知道如果下注，可能會搞錯，後果將非常嚴重。所以中國人正坐在一邊，同時守護著他們自己的切身利益。

而阿斯本安全論壇的執行長曼紐爾（Anja Manuel）提到，在目前階段，沒有人會對美中關係會積極上升抱有幻想，美國總統拜登與中國領導人習近平去年會晤為美中關係設定了一個下限，現在兩國關係處於穩定的狀態。

至於若川普再次當選總統，對中國政策會有什麼不同？曼紐爾表示，如果川普再次當選總統，那麼美中關係將是「一場充滿驚濤駭浪的旅程」。

曼紐爾舉例，曾在川普執政時擔任副國家安全顧問的博明（Matt Pottinger）與前眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）在「外交事務」（Foreign Affairs）文章中說，美國必須戰勝中國，不能只是管理與中國的競爭。例如川普說要對中國徵收60%的關稅。

畢根則認為，中國人希望川普贏得大選。他說去中國時，人們回答說希望川普贏的次數之多令人感到驚訝，因為在中國，人們對川普有一種著迷，也覺得川普的不可預測性也能帶來中國想要的結果。

但畢根擔心的是在中國境外的事，因美國任何有效的政策都需要建立在與各地盟友合作與協調的基礎上，而川普提出的對美國所有貿易夥伴普遍徵收20%關稅的做法，很難令美國與這些國家在協調的基礎上制定一套合理的政策來解決美國的國家安全關切。

川普 美中關係 美國

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