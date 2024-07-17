川普副手范斯 牛彈琴：別指望他能對中國友善

槍擊事件後，美國共和黨總統候選人川普聲勢看漲，近日宣布39歲俄亥俄州參議員范斯為副手，引發外界關注，雖陸官方暫未有明確表態，但有新華社背景的公眾號「牛彈琴」發文稱，范斯是一個比川普更保守更強硬的人物，「這樣的范斯，自然也別指望他能對中國友善。」

牛彈琴是由大陸官媒新華社記者主導微信公眾號，被允許就時事發表評論，在川普宣布范斯為副手後，以「川普的80後副手，其實很佩服中國外交」為題發文，作上述表示。

文章指出，范斯身上至少有三個標籤，共和黨少壯派、暢銷書作家，和更保守更極端。范斯出身寒門，當過兵，伊拉克前線打過仗，美國明日之星，同時著有暢銷書《鄉下人的悲歌（台譯絕望者之歌）》，否認氣候變化，禁止一切墮胎，無條件支持以色列，驅逐所有非法移民等。

牛彈琴直言，「這樣的范斯，自然也別指望他能對中國友善」，表示他比其他美國政客罵中國更狠、花招更多，例如支持對中國實施制裁，採用更激進的關稅政策，要加大對台出售武器，和在成為副手後，表明應盡快結束俄烏戰爭，這樣「美國就可以專注於真正的問題，也就是中國」等。

但文章也認為，范斯「很關注中國，很了解中國，對中國確實很強硬，但其實也很佩服中國，尤其是中國外交」。

牛彈琴列舉，范斯過去曾說過一段話，「中國的外交政策，則是修路、修橋、以及讓窮人有飯吃，我認為美國也應當奉行一種基於相互尊重，而不是道德說教的外交」。文章分析稱，范斯清楚知道美國外交問題所在，也知道中國外交的特點，並指對於范斯曾痛罵川普，後來轉向表示，「我們也要理解競選語言，別一驚一乍。」

最後，牛彈琴文章稱，有兩點是完全可以確定的，第一點是，不管最後上台的是拜登還是川普，「美國肯定還是那個美國，對華不友善的美國，喜歡往中國潑髒水的美國，我們不要有任何幻想，哪怕一丁點的幻想」；第二點是，大陸要清醒，更要自信，將改革開放進行到底，有什麼困難克服不了？

在此之前，中共鷹派黨媒環球時報前總編胡錫進也曾對范斯做出評論，他說，川普選范斯做競選搭檔，一是看中他能夠幫助吸引關鍵搖擺州之一俄亥俄州的選票，二是看中他的年輕可以彌補自己年齡大的弱點。但胡錫進也強調，即使川普和范斯贏得大選，大陸對付他們也是駕輕就熟的。