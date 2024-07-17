中共三中全會談深改 官媒：不是硬套西方理論

中共20屆三中全會正在北京召開，人民日報今天在頭版刊登文章，指出全面深化改革的廣度與深度前所未有，要做到須要守正，即加強黨對改革的領導，不能把西方理論生搬硬套。

中共20屆三中全會從15日至18日在北京舉行，會議主題為「研究進一步全面深入改革、推進中國式現代化問題」。人民日報今天在頭版刊登「為全面深化改革提供強大思想武器」。

這篇文章聲稱，全面深化改革是實現改革由局部探索、破冰突圍到系統集成、全面深化的轉變，其廣度和深度前所未有，難度可想而知。

文章指出，全面深化改革，首先要守正。曾經有一個時期，一些敵對勢力和別有用心的人在那裡搖旗吶喊、製造輿論、混淆視聽，有的人把改革開放定義為往西方「普世價值」、西方政治制度的方向改，否則就是不改革開放。

文章引述中共中央總書記習近平的話表示，這是偷換概念，曲解改革，強調改革開放是有方向、有立場、有原則，並指出不斷推進改革不是為了迎合某些人的掌聲，不能把西方的理論、觀點生搬硬套在自己身上。

文章指出，守正必須加強黨對改革的領導，形容守的是本和根，才能不迷失方向、不犯顛覆性錯誤，認為改革必定要觸及深層次利益格局的調整和制度體系的變革，必定會面臨這樣那樣的風險挑戰。

文章指出，最核心是堅持和改善黨的領導、堅持和完善中國特色社會主義制度，偏離這一條就南轅北轍。

三中全會召開之際，中國官媒刊發多篇文章釋出對於此次會議政治與經濟訊息。新華社還刊發萬字特稿，首次稱習近平為「改革家」，並將習近平比肩開啟改革開放時代的已故領導人鄧小平。