快訊

川普點名台灣奪走晶片事業 台積電如何因應全球變局？

涉嫌集體性侵30歲女子 日足球國腳佐野海舟當場被逮捕

川普遇襲後「燕子」飛美西 盧秀燕低調固本兼試水溫

中共三中全會談深改 官媒：不是硬套西方理論

中央社／ 台北17日電

中共20屆三中全會正在北京召開，人民日報今天在頭版刊登文章，指出全面深化改革的廣度與深度前所未有，要做到須要守正，即加強黨對改革的領導，不能把西方理論生搬硬套。

中共20屆三中全會從15日至18日在北京舉行，會議主題為「研究進一步全面深入改革、推進中國式現代化問題」。人民日報今天在頭版刊登「為全面深化改革提供強大思想武器」。

這篇文章聲稱，全面深化改革是實現改革由局部探索、破冰突圍到系統集成、全面深化的轉變，其廣度和深度前所未有，難度可想而知。

文章指出，全面深化改革，首先要守正。曾經有一個時期，一些敵對勢力和別有用心的人在那裡搖旗吶喊、製造輿論、混淆視聽，有的人把改革開放定義為往西方「普世價值」、西方政治制度的方向改，否則就是不改革開放。

文章引述中共中央總書記習近平的話表示，這是偷換概念，曲解改革，強調改革開放是有方向、有立場、有原則，並指出不斷推進改革不是為了迎合某些人的掌聲，不能把西方的理論、觀點生搬硬套在自己身上。

文章指出，守正必須加強黨對改革的領導，形容守的是本和根，才能不迷失方向、不犯顛覆性錯誤，認為改革必定要觸及深層次利益格局的調整和制度體系的變革，必定會面臨這樣那樣的風險挑戰。

文章指出，最核心是堅持和改善黨的領導、堅持和完善中國特色社會主義制度，偏離這一條就南轅北轍。

三中全會召開之際，中國官媒刊發多篇文章釋出對於此次會議政治與經濟訊息。新華社還刊發萬字特稿，首次稱習近平為「改革家」，並將習近平比肩開啟改革開放時代的已故領導人鄧小平。

中共 北京 習近平

延伸閱讀

三中全會與「改革派習近平」 面臨三大挑戰

港評：三中全會規畫未來 無關救市

面臨2大嚴重危機 美媒指三中全會將為習近平願景背書「拖累經濟」

成長衰退、被課關稅 中國經濟受衝擊

相關新聞

三中全會與「改革派習近平」 面臨三大挑戰

中共20屆三中全會正在召開，為了紀念開幕，官方通訊社新華社發布了一篇萬字評論，題為「改革者習近平」，稱讚中共總書記習近平...

歐盟高層杯葛之際匈外長與王毅通話：中國是促進和平重要力量

據大陸外交部網站，2024年7月16日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅應約同匈牙利外交部長西亞爾托通電話。西亞爾托...

陸駐聯大使批：北約作為冷戰遺留集團卻到處拱火、挑動對抗

據中國常駐聯合國代表團網站消息，大陸常駐聯合國代表日傅聰在由俄羅斯提議召開的聯合國安理會關於國際秩序和多邊合作公開辯論會...

港特首施政報告 聚焦經濟

香港特首一年一度的施政報告，諮詢期16日展開。香港特首李家超說，香港「社會現時已大致安穩」，政府會全力發展經濟等三方面工...

三中全會後 美企高層組團訪北京

在大陸經濟復甦疲弱、外資疑慮升高之際，香港媒體昨引述消息報導，一群重量級美國企業的高階主管將於下周前往北京，希望在中共廿...

陸官媒首稱習近平「改革家」 比肩鄧小平

中共廿屆三中全會正在北京召開，官媒新華社在一篇特稿中，首度為中共總書記習近平冠上「改革家」頭銜，指習改革情結一以貫之，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。