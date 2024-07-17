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中俄聯合軍演海上演練 外媒指摧毀模擬敵方潛艦

中央社／ 台北17日電

中共解放軍南部戰區表示，中俄「海上聯合-2024」聯合演習15日進入海上演練階段，演練項目包括聯合偵察預警，並組織實際使用武器等；另據外媒報導，這次演習重點之一是摧毀一艘模擬敵方的潛艦

南部戰區16日表示，中俄「海上聯合-2024」聯合演習15日進入海上演練階段。中俄海上艦艇編隊從廣東湛江某軍港解纜起錨，駛往「預定海域」。

15日上午，中方海上艦艇編隊指揮艦、飛彈驅逐艦南寧艦率先離港，俄「響亮」號、「凜冽」號護衛艦及「伊爾庫特」號油船在中方拖船和軍港保障人員的配合下，依次駛離碼頭，中方飛彈護衛艦咸寧艦、大理艦也接續離開。

中俄海上艦艇編隊這次舉行為期3天的海上演練，演練課目包括錨地防禦、聯合偵察預警、聯合搜救、聯合防空等，並組織實際使用武器，檢驗前期港岸籌劃期間方案計劃研討交流成果。

另據歐亞時報（The EurAsian Times）16日報導，中俄海上軍演15日集結在廣東省湛江市一個未公開的軍港；演習首日，俄羅斯太平洋艦隊和中國人民解放軍海軍進行了反潛演習並進行砲擊。

這項聯合行動涉及南海使用火箭發射器摧毀一艘模擬的「敵方」潛艦。俄羅斯海軍的太平洋艦隊新聞處沒有具體說明敵方潛艦的資訊。但考慮到演習是在南海進行，模擬目標很可能是美國的潛艦。

報導指出，在與美國關係緊張的情況下，俄羅斯和中國在演習中摧毀了一艘模擬的敵方潛艦，這是與美國關係緊張的又一次展示。

俄羅斯 演習 潛艦

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