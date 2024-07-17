快訊

公立醫院委外照服員常「精神恍惚鼻上有白粉」 驚爆院內吸毒還藏識別證卡套

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

公司虧錢員工也減薪？證交法「加薪條款」三讀通過 業界卻掀反彈聲浪

港評：三中全會規畫未來 無關救市

中央社／ 香港17日電

對於正在召開的中共20屆三中全會，不少市場人士此前憧憬會議將會提出一些經濟「救市」措施，但有分析指出，三中全會一般是規畫未來，不是解決短期的經濟問題，不可能推出甚麼「救市」措施。

星島日報今天刊文指出，本屆三中全會明天閉幕，將會發布會議公報，此前一些市場人士認為，中國大陸經濟放緩，包括房地產問題未解決、地方政府債台高築、青年失業率居高不下、企業信心不足，憧憬會議將會宣布「救市」。

但文章認為，無論是從三中全會的主旨，或者官方對目前經濟形勢的判斷，都不可能推出甚麼「救市」措施。

文章表示，三中全會的主旨明確，即進一步全面深化改革、推進中國式現代化；它不是中央經濟工作會議，而是規畫未來10年的改革，即到2035年，「基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化」。

比如，2013年的18屆三中全會的會議公報，宣示要使市場在資源配置中起「決定性作用」，部署15項改革，又提出成立兩個機構─全面深化改革領導小組、國家安全委員會；本屆三中全會相信也將是宏觀論述，不會有具體的經濟措施。

文章並指出，三中全會召開之際，北京官方公布今年上半年GDP增長5%，第2季增長4.7%，低於首季的5.3%，一些分析師認為中國經濟增速放緩，不如預期，但中國外交部發言人昨天表示，中國經濟穩扎穩打、量質齊升，交出了一份可圈可點的「半年報」成績單。

同樣，昨天出版的「求是」雜誌發表中國國家主席習近平的文章「必須堅持自信自立」，摘錄了習近平過去的講話，強調推進中國式現代化，必須堅持獨立自主、自立自強，為三中全會定調。

文章又摘錄了習近平於今年3月27日會見美國商界和學界的講話，當中指出，中國經濟是健康、可持續的，「過去沒有因為『中國崩潰論』而崩潰，現在也不會因為『中國見頂論』而見頂……我們有這個底氣和信心。」

文章認為，北京高層顯然對經濟前景是樂觀的，三中全會的任務不是解決短期的經濟問題，不會推出重大政策調整去「救市」。

北京 習近平

延伸閱讀

面臨2大嚴重危機 美媒指三中全會將為習近平願景背書「拖累經濟」

油罐車、鼠頭連發 中國食安出了什麼問題？

成長衰退、被課關稅 中國經濟受衝擊

分析：南太島國領袖訪中 凸顯澳洲安全憂慮

相關新聞

陸駐聯大使批：北約作為冷戰遺留集團卻到處拱火、挑動對抗

據中國常駐聯合國代表團網站消息，大陸常駐聯合國代表日傅聰在由俄羅斯提議召開的聯合國安理會關於國際秩序和多邊合作公開辯論會...

歐盟高層杯葛之際匈外長與王毅通話：中國是促進和平重要力量

據大陸外交部網站，2024年7月16日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅應約同匈牙利外交部長西亞爾托通電話。西亞爾托...

三中全會與「改革派習近平」 面臨三大挑戰

中共20屆三中全會正在召開，為了紀念開幕，官方通訊社新華社發布了一篇萬字評論，題為「改革者習近平」，稱讚中共總書記習近平...

港特首施政報告 聚焦經濟

香港特首一年一度的施政報告，諮詢期16日展開。香港特首李家超說，香港「社會現時已大致安穩」，政府會全力發展經濟等三方面工...

三中全會後 美企高層組團訪北京

在大陸經濟復甦疲弱、外資疑慮升高之際，香港媒體昨引述消息報導，一群重量級美國企業的高階主管將於下周前往北京，希望在中共廿...

陸官媒首稱習近平「改革家」 比肩鄧小平

中共廿屆三中全會正在北京召開，官媒新華社在一篇特稿中，首度為中共總書記習近平冠上「改革家」頭銜，指習改革情結一以貫之，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。