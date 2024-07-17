港評：三中全會規畫未來 無關救市

對於正在召開的中共20屆三中全會，不少市場人士此前憧憬會議將會提出一些經濟「救市」措施，但有分析指出，三中全會一般是規畫未來，不是解決短期的經濟問題，不可能推出甚麼「救市」措施。

星島日報今天刊文指出，本屆三中全會明天閉幕，將會發布會議公報，此前一些市場人士認為，中國大陸經濟放緩，包括房地產問題未解決、地方政府債台高築、青年失業率居高不下、企業信心不足，憧憬會議將會宣布「救市」。

但文章認為，無論是從三中全會的主旨，或者官方對目前經濟形勢的判斷，都不可能推出甚麼「救市」措施。

文章表示，三中全會的主旨明確，即進一步全面深化改革、推進中國式現代化；它不是中央經濟工作會議，而是規畫未來10年的改革，即到2035年，「基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化」。

比如，2013年的18屆三中全會的會議公報，宣示要使市場在資源配置中起「決定性作用」，部署15項改革，又提出成立兩個機構─全面深化改革領導小組、國家安全委員會；本屆三中全會相信也將是宏觀論述，不會有具體的經濟措施。

文章並指出，三中全會召開之際，北京官方公布今年上半年GDP增長5%，第2季增長4.7%，低於首季的5.3%，一些分析師認為中國經濟增速放緩，不如預期，但中國外交部發言人昨天表示，中國經濟穩扎穩打、量質齊升，交出了一份可圈可點的「半年報」成績單。

同樣，昨天出版的「求是」雜誌發表中國國家主席習近平的文章「必須堅持自信自立」，摘錄了習近平過去的講話，強調推進中國式現代化，必須堅持獨立自主、自立自強，為三中全會定調。

文章又摘錄了習近平於今年3月27日會見美國商界和學界的講話，當中指出，中國經濟是健康、可持續的，「過去沒有因為『中國崩潰論』而崩潰，現在也不會因為『中國見頂論』而見頂……我們有這個底氣和信心。」

文章認為，北京高層顯然對經濟前景是樂觀的，三中全會的任務不是解決短期的經濟問題，不會推出重大政策調整去「救市」。