港媒：三中全會深化從嚴治黨 如何處置秦剛受矚

香港媒體報導，正在召開的中共20屆三中全會將會提出進一步健全全面從嚴治黨體系，還會撤銷國防部前部長李尚福、前火箭軍司令員李玉超等人的中共中央委員職務，另是否處理前外交部長秦剛的中央委員職務，備受關注。

星島日報今天在報導中表示，為期4天的三中全會明天閉幕，這次會議聚焦全面深化改革、推進中國式現代化，相信也將會提出進一步健全全面從嚴治黨體系。

據指出，中共20大以來，北京官方加大了反腐力道，去年被查處的中管幹部（中央管理幹部，大多為副部級以上高官）人數達到45人，為2012年18大以來最多。

今年上半年，中紀委已通報36名中管幹部被查，預計全年落馬「大老虎」又將創新高。

三中全會舉行前夕，北京官方已通報兩位國防部前部長魏鳳和、李尚福涉嫌嚴重違紀違法被調查及開除黨籍。

報導表示，上月27日，中國國家主席習近平在中共政治局集體學習強調，「全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上」，要完善從嚴管理監督幹部機制，完善一體推進不敢腐、不能腐、不想腐工作機制。

因此，分析認為，本屆三中全會將涉及健全全面從嚴治黨體系。

此外，報導預期，這次會議將會撤銷李尚福、李玉超的中共中央委員職務。

按照慣例，一旦中央委員出現缺位，由候補委員中得票高者依次遞補。目前中央候補委員排名在前的包括安徽省委組織部部長丁向群、中央軍委裝備發展部政治部主任丁興農、四川省委組織部部長于立軍，他們有望遞補為中央委員。

另據報導，會議是否處理秦剛的中央委員職務，備受關注。