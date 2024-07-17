歐盟高層杯葛之際匈外長與王毅通話：中國是促進和平重要力量

據大陸外交部網站，2024年7月16日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅應約同匈牙利外交部長西亞爾托通電話。西亞爾托向王毅說明了對當前局勢特別是烏克蘭危機的看法以及匈方近期所做努力，表示中國是支持促進和平的重要力量，匈方願同中方攜手，防止衝突擴大升級，積累政治解決的條件。

匈牙利在7月接任歐盟輪值主席國，但由於總理奧班接任後以調停俄烏戰爭為名，馬不停蹄赴基輔、莫斯科、北京及華盛頓訪問，引起歐盟高層反彈，歐盟執委會最近拒絕派出高級官員參加在匈牙利舉行的非正式會議，執委會主席馮德萊恩也不會履行訪問輪值國的傳統。

因此西亞爾托選在此刻與中國外長通話，似乎是在與歐盟高層的杯葛互別苗頭。西亞爾托最近也明確表示，不希望北約組織成為「反中」集團，也不會支持其這樣做。

王毅說，奧班總理日前專程來華，習近平主席同他就事關和平的重要議題進行戰略溝通，彰顯了兩國領導人的互信和友誼，也體現了中匈新時代全天候全面戰略夥伴關係的高水準。匈牙利為尋求和平而奔走斡旋，發揮了建設性作用。

他說，中方認為，目前最迫切的事項、也是最現實的目標就是推動烏克蘭局勢盡快降溫，各方盡快就「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」達成共識，進而為實現停火、恢復和談創造條件。中方願同匈方一道，匯聚更多支持和平的力量，發出更多理性的聲音，推動局勢朝著政治解決的方向發展。