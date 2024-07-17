快訊

江坤俊捲性騷風波！鄭凱云前同事揭「其實他是不能認錯」內幕

川普遇襲後共和黨全代會維安緊繃 一持槍被捕一遭警擊斃

日本旅遊遇闌尾炎！台人「1原因」被醫院拒收 靠駐大阪辦事處撿回一命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐盟高層杯葛之際匈外長與王毅通話：中國是促進和平重要力量

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
匈牙利外交部長西亞爾托。(路透資料照片)
匈牙利外交部長西亞爾托。(路透資料照片)

據大陸外交部網站，2024年7月16日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅應約同匈牙利外交部長西亞爾托通電話。西亞爾托向王毅說明了對當前局勢特別是烏克蘭危機的看法以及匈方近期所做努力，表示中國是支持促進和平的重要力量，匈方願同中方攜手，防止衝突擴大升級，積累政治解決的條件。

匈牙利在7月接任歐盟輪值主席國，但由於總理奧班接任後以調停俄烏戰爭為名，馬不停蹄赴基輔、莫斯科、北京及華盛頓訪問，引起歐盟高層反彈，歐盟執委會最近拒絕派出高級官員參加在匈牙利舉行的非正式會議，執委會主席馮德萊恩也不會履行訪問輪值國的傳統。

因此西亞爾托選在此刻與中國外長通話，似乎是在與歐盟高層的杯葛互別苗頭。西亞爾托最近也明確表示，不希望北約組織成為「反中」集團，也不會支持其這樣做。

王毅說，奧班總理日前專程來華，習近平主席同他就事關和平的重要議題進行戰略溝通，彰顯了兩國領導人的互信和友誼，也體現了中匈新時代全天候全面戰略夥伴關係的高水準。匈牙利為尋求和平而奔走斡旋，發揮了建設性作用。

他說，中方認為，目前最迫切的事項、也是最現實的目標就是推動烏克蘭局勢盡快降溫，各方盡快就「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」達成共識，進而為實現停火、恢復和談創造條件。中方願同匈方一道，匯聚更多支持和平的力量，發出更多理性的聲音，推動局勢朝著政治解決的方向發展。

匈牙利 歐盟 西亞

延伸閱讀

王毅求是撰文：爭取中美關係健康穩定發展

盼取得第一手資料 傳美企高層三中全會後組團訪陸

南韓電池廠大火17位陸公民身亡 王毅要求「盡快查明事故原因」

離任9年 深圳政協前副主席王毅違紀違法被查

相關新聞

陸駐聯大使批：北約作為冷戰遺留集團卻到處拱火、挑動對抗

據中國常駐聯合國代表團網站消息，大陸常駐聯合國代表日傅聰在由俄羅斯提議召開的聯合國安理會關於國際秩序和多邊合作公開辯論會...

歐盟高層杯葛之際匈外長與王毅通話：中國是促進和平重要力量

據大陸外交部網站，2024年7月16日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅應約同匈牙利外交部長西亞爾托通電話。西亞爾托...

港特首施政報告 聚焦經濟

香港特首一年一度的施政報告，諮詢期16日展開。香港特首李家超說，香港「社會現時已大致安穩」，政府會全力發展經濟等三方面工...

三中全會後 美企高層組團訪北京

在大陸經濟復甦疲弱、外資疑慮升高之際，香港媒體昨引述消息報導，一群重量級美國企業的高階主管將於下周前往北京，希望在中共廿...

陸官媒首稱習近平「改革家」 比肩鄧小平

中共廿屆三中全會正在北京召開，官媒新華社在一篇特稿中，首度為中共總書記習近平冠上「改革家」頭銜，指習改革情結一以貫之，為...

立院通過廢赴陸禁團令 陸委會尊重決議：籲陸相向而行

立法院會16日通過國民黨、民眾黨團共提修正動議，將內容修改成「在維護我方安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴大陸觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。