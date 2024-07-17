對抗中國隱形戰機進步 駐日美海軍更換採用F35C戰機

《環球時報》報導，據美國《星條旗報》15日報導，繼駐日美國空軍大舉採用F-35A隱形戰鬥機取代老式F-16戰鬥機後，駐日美國海軍也開始更換為當前最先進的F- 35C隱形艦載戰鬥機。

報導稱，美國海軍在新聞稿中表示，將以裝備F-35C戰鬥機的第147戰鬥機中隊接替駐日本岩國基地的第115戰鬥機中隊，後者裝備的是「超級大黃蜂」常規戰鬥機。第147戰鬥機中隊隸屬於第5航空母艦戰鬥群，預計今年晚些時候，接替「雷根號」航空母艦常駐日本的「華盛頓號」航空母艦抵達橫須賀海軍基地時，這些F-35C將登上該航空母艦。

美國海軍在聲明中稱：「F-35C是美國海軍最強大的戰鬥機，也是空中優勢的支柱；它是多用途的第五代戰鬥機，增強了美國航母打擊群的力量投射和威懾力。」

而《日經亞洲評論》網站16日稱，在F-35隱形戰鬥機家族中，F-35C是專門為航空母艦設計的型號，其翼展是所有F-35型號中最寬的，並配備了尾鉤，可以鉤住飛行甲板上的攔阻索。它的機翼能折疊以節省空間，從而讓航母容納更多戰鬥機。

報導稱，美國國防分析人士稱，此舉是美國海軍能力的重大升級，反映出「美國海軍需要第五代戰鬥機對抗中國在隱形戰鬥機方面的進步」。美國海軍發言人透露，美國「卡爾文森號」和「林肯號」航空母艦也部署有F-35C隱形戰鬥機。這兩艘航空母艦的主要活動區域都在印度洋-太平洋地區。

美國智庫哈德遜研究所研究員穆拉諾表示：「任何第四代戰鬥機，包括『超級大黃蜂』，無論它們如何升級，都無法獲得F-35C的卓越能力。」他還宣稱，F-35C不僅將為美國海軍在與中國新型戰鬥機的空中作戰中提供戰術優勢，「而且有助於應對從中國大陸發射的反艦彈道飛彈和從中國轟炸機發射的反艦巡航飛彈」。他表示，「向日本部署第五代艦載戰鬥機的優先事項表明，西太平洋地區的競爭環境要求艦載機具有更高的網路能力、穿透力和殺傷力。」

《星條旗報》稱，美國空軍先前在7月4日宣布了類似舉措，將36架最新的F-15EX重型戰鬥機部署到沖繩嘉手納空軍基地，以替換老式F-15C/D戰鬥機；將48架F-35A隱形戰機長期駐紮在日本三澤空軍基地，接替當地的老式F-16戰機。

五角大廈宣布該計畫時還表示，此舉「旨在加強美日聯盟，並增強印度洋-太平洋地區的威懾力」。美國媒體稱，美國最近持續增強在太平洋的空中力量，計畫耗資100億美元，在未來幾年內升級駐日本的超過80架戰鬥機，目的是加強對印度洋-太平洋地區的威懾力。美國筱川和平基金會美日NEXT聯盟倡議高級主任詹姆斯·肖夫聲稱：「（美軍推進駐日戰鬥機現代化）是必要的升級。加上日本的國防投資，將有助於維持該地區的空中力量平衡以及應對中國空軍現代化的進展。地方的突發事件。

環球時報報導稱，有分析認為，駐日美軍的戰鬥機目前已基本隱形化，除了美國空軍和海軍外，海軍陸戰隊也在岩國基地部署了兩架中隊的F-35B戰鬥機。但最近這些隱形戰鬥機故障不斷。 7月12日在社群媒體上流傳的影片顯示，岩國基地的一名美軍飛行員突然從F-35戰鬥機上跳下跑開，隨後消防車趕到。外界猜測該機可能發生了嚴重故障。