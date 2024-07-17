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陸官媒首稱習近平「改革家」 比肩鄧小平

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
中共廿屆三中全會正在北京召開，官媒新華社在一篇特稿中，首度為中共總書記習近平冠上「改革家」頭銜。（新華社）
中共廿屆三中全會正在北京召開，官媒新華社在一篇特稿中，首度為中共總書記習近平冠上「改革家」頭銜。（新華社）

中共廿屆三中全會正在北京召開，官媒新華社在一篇特稿中，首度為中共總書記習近平冠上「改革家」頭銜，指習改革情結一以貫之，為其全會閉幕後的政策宣示埋下伏筆。

新華社周一刊發題為「改革家習近平」長篇特稿，開頭強調習將帶領中共全黨全國「踏上進一步全面深化改革新征程」。文章稱，習近平被認為是鄧小平後的又一位改革家，他們肩負相同使命，即推動大陸實現現代化。

文章對比鄧小平一九七八年發起改革開放，幾乎從零開始，而習近平二○一二年上任時，大陸已是世界第二大經濟體，但同時許多發展紅利正在消退，包括曾經低廉的勞動力成本，改革正如習所稱「剩下的都是難啃的硬骨頭」，並細數習任內在各領域改革成就。又稱習的改革情結一以貫之，還獲得父親習仲勛曾主政廣東的影響，透過全面深化改革，繼承發揚了鄧小平的事業。

文章提出，十多年來，大陸經濟總量增加一倍多，但也坦言，面對老百姓對於更美好生活的期盼，為保持疫後經濟恢復前景及防範各種風險等，還需付出重大努力。

中共廿屆三中全會十五至十八在北京召開，官方稱將對圍繞「中國式現代化」進一步全面深化改革作出總體部署。按慣例，會議將在閉幕日發布公報。

大陸經濟學家任澤平稱，這次會議重點在「進一步」深化改革，料將提及新質生產力、財稅體制改革、金融改革、要素市場化改革、國企改革等。中國人民大學經濟學院院長劉守英說，農業農村現代化仍是主要弱項，下一步改革要掃除鄉村振興與城鄉融合的體制障礙。

不過，美國之音指出，西方輿論對會議宣布經濟改革「大動作」的期待普遍不高，中方學界也一樣。

中共 習近平

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