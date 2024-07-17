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港特首施政報告 聚焦經濟

經濟日報／ 香港特派員李春／香港16日電
香港特首李家超。中新社
香港特首李家超。中新社

香港特首一年一度的施政報告，諮詢期16日展開。香港特首李家超說，香港「社會現時已大致安穩」，政府會全力發展經濟等三方面工作。

香港主權移交以來，特首每年都要在立法會發表施政報告，近兩任特首都把施政報告發表時間，定在10月間。而每次施政報告發表前，通常有約三個月的公開諮詢，今次施政報告的公開諮詢，由7月16日起。

香港特首李家超在諮詢期開始日說，香港社會現時已大致安穩，香港政府會聚焦三方面的工作，分別是全力發展經濟，聚焦改善民生；強化自身優勢，發掘新增長點；把握國家國際雙機遇，搭上國家發展快車。

他說，香港正處於經濟轉型期，需要創新創造、應變懂變。香港是一個開放型經濟體，面對全球不明確因素，如利率高企、供應鏈緊張和地緣政治複雜等，香港更需要努力擴大可能性，抓住機遇，將香港經濟發展得更好。

李家超 經濟發展 香港特首

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