美企高管關注三中全會路線 聯邦快遞、高通等下周組團訪北京

一群重量級美國企業的高階主管將於下周前往北京，希望在中共20屆三中全會結束後與大陸高層官員會面，以獲得大陸未來發展的第一手資料。

南華早報報導，外國商界領袖很少在中共舉行中全會後立即進行高層級訪問，顯示在當前大陸經濟陰霾籠罩下，外企高度關切三中全會能否就「全面深化改革」提出具體措施。

美企高層訪陸概況 圖／經濟日報提供

南華早報引述知情人士稱，此次訪問將由總部位於華盛頓的美中貿易全國委員會（USCBC）組織籌畫，在USCBC會長艾倫（Craig Allen）和聯邦快遞執行長芮思博（Raj Subramaniam）帶隊下，訪問名單上的公司包括高通、星巴克、Nike、高盛、漢威聯合（Honeywell）及聯合健康等，這些公司在大陸均擁有龐大的業務。

知情人士稱，該訪問團希望能與大陸高層官員會面，例如大陸外交部長王毅和商務部長王文濤。但目前訪團訪問大陸的具體日程「尚未確定」，因為三中全會本周一才開始，行程細節可能發生變化。

截稿前，USCBC尚未證實上述消息，但根據USCBC官網訊息，其北京代表處7月26日將舉辦中國業務會議，將召集專家、學者、高階主管和政策制定者，就塑造大陸商業的關鍵發展交流見解，會議時間正好是下周，也是在三中全會結束後一周。

根據USCBC活動介紹，此次會議將涵蓋大陸外交政策、經濟情勢、減碳努力等主題，USCBC會長艾倫將與會。同日晚間還將舉辦紀念中美建交45周年招待會，將邀請來自大陸政府和美國大使館的高級代表與會。

資料顯示，美中貿易全國委員會是代表超過270家在大陸開展業務的美國企業的非營利組織。在美國政府近年嘗試與大陸「脫鉤」的背景下，美中貿易全國委員會仍與大陸官方頻繁互動，包括去年11月大陸國家主席習近平訪問舊金山時，該機構也曾舉辦晚宴歡迎習到訪。習當時致詞稱，大陸願意和美國「做夥伴、做朋友」。

此外，大陸外交部長王毅昨天透過「求是」雜誌撰文，指今年是「和平共處五項原則」發表70周年，大陸堅持促進大國協調和良性互動，爭取中美關係實現健康、穩定、永續發展。