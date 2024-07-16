立院通過廢赴陸禁團令 陸委會尊重決議：籲陸相向而行

立法院會16日通過國民黨、民眾黨團共提修正動議，將內容修改成「在維護我方安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光。」陸委會對此稱，政府尊重國會決議，呼籲陸方相向而行，推動兩岸雙向對等健康有序的觀光交流，並稱重啟兩岸雙向對等的觀光旅遊，是政府的既定政策。

陸委會16日晚針對上述決議一事發出新聞稿說明。陸委會首先指出，重啟兩岸雙向對等的觀光旅遊，是政府的既定政策。政府在去（2023）年8月24日公布開放兩岸團體旅遊規劃（包括陸客依「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」申請到金門、馬祖旅行），當年9月底，已作好所有準備，只要陸方開放陸客，旅行社送件申請就可以落實。

再來，陸委會表示，從政策或實際執行面來看，恢復兩岸觀光交流的障礙在陸方。我方持續展現善意，從未限制國人赴陸自由行；在旅行社組團赴陸方面，行政院已於今（2024）年5月30日公布6月1日前規劃的團體，可繼續執行，未來並將滾動檢討，自今年3月至6月已有約12萬人次赴陸。

陸委會續指，陸方自2019年8月1日起停止陸客來台個人旅遊，在團體旅遊部分，中國大陸文旅部自去年1月迄今，已開放大陸組團社可組團前往138個國家及港澳出境旅遊，但台灣未列入開放名單；今年4月28日文旅部以附條件的方式，恢復福建居民赴台團隊旅遊，但陸方迄今無1人、1團來台旅遊。

另，陸委會提到，有關小三通旅遊，中國大陸文旅部今年4月28日公布的內容，僅率先恢復福建居民到馬祖旅遊，未開放到金門旅遊，陸客至金門旅遊的障礙是在陸方。有關福州市旅遊協會擬率團赴馬祖踩線，我方已核准，並協助該團於今年6月29日至7月1日完成踩線，本會已多次對外表示，歡迎陸客儘速提出到馬祖、金門旅行申請，政府將依程序進行專案審查。

此外，針對立法院今日之決議，陸委會表示予以尊重。政府仍將視兩岸互動情況滾動檢討現行政策，以確保國家整體利益，並呼籲陸方相向而行，推動兩岸雙向對等健康有序的觀光交流。