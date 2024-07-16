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面臨2大嚴重危機 美媒指三中全會將為習近平願景背書「拖累經濟」

中央社／ 台北16日電
中共總書記習近平。中新社
中共總書記習近平。中新社

中共20屆三中全會正在召開，經濟政策是否改弦更張受到矚目。華爾街日報分析，中國經濟陷入泥沼之際，中共總書記習近平卻將重點放在將中國打造成全球製造業巨頭上，但他這一願景正日漸拖累中國經濟。

報導並直指，隨著習近平繼續把「加強中國經濟安全」放在其他優先事項之上，外界對他在中共20屆三中全會上作出重大方針調整的期望「很低」，這場全會仍將為習近平的願景「打上政治印記」。

這篇以「中國經濟陷入泥沼，習近平則專注其它要務」為題的分析報導指出，中國經濟成長正在放緩，且更不平衡，出口及對工廠大量投資支撐了經濟，但其餘的大部分領域卻萎靡不振。消費者正在控制支出，房市依然低迷，地方政府債台高築，外資紛紛撤出，中國人口更迅速高齡化。

報導提到，今年來，習近平似乎更專注於採取措施，使中國減少依賴西方技術，特別像是半導體和其他必需品。同時，要對他認為未來至關重要的行業中占據主導地位，包括清潔能源、電動汽車和高階運算等行業。而為支撐經濟成長，習近平一直在向中國的工廠投入大量資金。

這篇報導認為，習近平希望將中國打造成「在技術創新方面引領世界」的製造業巨頭。例如「新質生產力」和「高質量增長」的口號，體現了他的目標，希望以促進製造業提振中國經濟，以抵禦其他不利因素。然而，他對這一願景的追求，弊端日益顯現，且在日漸拖累中國經濟。

弊端在於，只提高工廠產量而不刺激需求，導致物價連續數月下跌，企業利潤疲軟，國際上對中國出口激增的不安情緒也日益加劇。專家認為，加大對製造業的投入並不能解決中國的問題，甚至可能會使中國與美國和其他國家的關係更加惡化，進而造成額外的損害。

如今，大量的廉價中國商品問世，再度引發了全球對「中國衝擊」的擔憂，即重演2000年代初期中國廉價商品吞噬全球產業和就業的一幕。專家指出，在中國電動車、鋼鐵和其他產品出口激增引發美歐反擊後，如果中國官方未能加以平衡，將導致更多的貿易爭端。

此外，中國經濟正面臨兩大嚴重且相互交織的危機，即房市的下滑，以及地方政府數兆美元隱性債務的風險。儘管有一系列挽救措施，但至今未能奏效。

同時，中國國內從事服務業的人數多於製造業，但習近平的願景中，卻很少提及如何提高服務業從業人員的收入和支出。

法國興業銀行首席中國經濟學家姚煒在15日發表的研究報告表示，中國經濟正表現出嚴重的失衡。那就是，經濟依靠外部需求和供應面的努力艱難前行，但其國內需求仍然非常低迷。

中共 習近平 願景

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