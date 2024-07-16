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三中全會將改革什麼？歐專家：解放軍人事與經濟方案

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中共第二十屆三中全會7月15日召開。歐洲分析人士認為，三中全會最可能推出的是解放軍高層人事安排和解決當下中國經濟困難的具體方案。美聯社
中共第二十屆三中全會7月15日召開。歐洲分析人士認為，三中全會最可能推出的是解放軍高層人事安排和解決當下中國經濟困難的具體方案。美聯社

中共二十屆三中全會15至18日在北京召開，外界關注中共會否「放大招」來解決當前面臨的經濟挑戰。美國之音引述歐洲分析人士認為，擺在北京面前的是更為緊迫的問題，三中全會最可能推出的是解放軍高層人事安排和解決當下中國經濟困難的具體方案。

大陸官媒稱，三中全會主旨在於進一步全面深化改革、推進中國式現代化，輿論判斷本次將在經濟領域出台若干舉措。這是繼十八屆三中全會之後，習近平長期執政下的第二次重大政策宣示。

義大利漢學家郗仕（Francesco Sisci）認為，本次三中全會「重點將是解放軍和經濟。國內經濟表現不佳，私人消費萎縮，軍方因史無前例的兩名國防部長清洗而承受巨大壓力。解放軍似乎陷入混亂，這極其危險。」

比利時智庫布魯蓋爾（Bruegel）高級研究員、西班牙經濟學家埃雷羅（Alicia Garcia-Herrero）表示，當前中國經濟面臨房地產停滯、地方政府財政緊張、通縮壓力、消費不振、人口老化、非製造業外國投資下行、養老金和醫療等社會保障成本增加，以及製造業轉型升級等問題，因此關注會議會否推出政策重振經濟。

埃雷羅認為，中國政府可能採取的做法包括「為中低收入家庭提供適度補助」以刺激消費、「減緩人口老齡化的結構性措施」、「投資准入的對外開放（縮減外商投資准入負面清單）」以吸引外資、「增加地方政府稅收如消費稅」以應對地方政府由於土地價格下降而面臨的財政枯竭、「延遲退休」和「縮減政府開支」以期實現財政平衡。

對於外界普遍認為會中將強調稅改與新質生產力，德國墨卡托中國研究所研究員戴維（Alexander Davey）表示，這預示「過去為中國工業體系現代化和促進科技創新而投入大量資源和人力的那種改革將繼續下去。」

而上述作法將影響到中歐關係，戴維說，「中國式現代化的概念可以被用來報復布魯塞爾對中國電動汽車徵收關稅，以及歐盟對中國採取的其他去風險措施。北京可能將白蘭地、葡萄酒和特定類型的汽車等歐洲進口產品定性為不必要的奢侈品，並據此徵收關稅。」

不過，美國經濟研究公司榮鼎集團刊文表示，三中全會不是提出詳細政策建議的場所，也不是提出短期經濟刺激措施的場所。該會議關鍵在於北京能否向外界表明它能將這些改革措施融合成一個盡快扭轉中國經濟下滑之勢的連貫計劃。

北京 解放軍

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