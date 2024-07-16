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王毅求是撰文：爭取中美關係健康穩定發展

中央社／ 台北16日電

中共政治局委員、中國外交部長王毅16日在黨刊「求是」雜誌撰文，指今年是「和平共處五項原則」發表70週年，中國爭取中美關係健康、穩定、可持續發展，夯實中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，密切中歐高層往來和戰略溝通

中國外交部此前表示，1954年，時任中國國務院總理周恩來首次完整提出「互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處」等5項原則。

王毅在文章中說，進入新世紀，新興市場國家和開發中國家崛起勢不可擋，「全球南方」、金磚國家、上海合作組織等影響力顯著提升，世界多極化和國際關係民主化潮流不可逆轉。

世界進入新的動盪變革期，不穩定性、不確定性明顯上升。不論是「烏克蘭危機」、巴以衝突（以哈戰爭）等焦點問題，還是氣候變化、網路安全等全球性挑戰，沒有國家能獨善其身，更不可能通過單打獨鬥或搞陣營化「小圈子」解決問題。

中國將「和平共處五項原則」作為獨立自主和平外交政策的基石，以此為指引妥善解決與周邊國家的歷史遺留問題，與183個國家建立外交關係、發展友好合作，並將「和平共處五項原則」載入憲法。

這篇文章說，中國堅持走和平發展的道路，要尊重各國人民自主選擇的發展道路和制度模式，反對把自己的意志強加於人，反對搞陣營對抗和各種「小圈子」，反對強迫別國選邊站隊。

文章強調，中國促進大國協調和良性互動，「爭取中美關係實現健康、穩定、可持續發展；夯實中俄新時代全面戰略協作夥伴關係；密切中歐高層往來和戰略溝通；推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局」。中國堅持「以鄰為伴」的周邊外交方針，深化與周邊國家友好互信和利益融合。

這篇文章提到，中國推動「烏克蘭危機」政治解決，堅持勸和促談。全力爭取加薩（Gaza Strip）地區立即、永久停火，倡議召開更具權威性的國際和會，全面落實「兩國方案」。在朝鮮半島、伊朗擁核、緬甸、阿富汗等問題上繼續發揮「建設性作用」。

外交部 溝通

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