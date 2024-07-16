南海對峙怎應對？ 陸專家籲向菲律賓下最後通牒：不配合直接處理

中菲南海對峙事件一段時間以來引起全球關注，大陸華陽海洋研究中心理事長，中國-東南亞南海研究中心理事會主席吳士存近日接受觀察者網訪談時指出，中國應通過外交渠道向菲律賓方面提交限期撤離仁愛礁的「時間表」，類似「最後通牒」。若菲律賓不配合，中方便採取封鎖補給通道行動或直接處理掉坐灘船。

對於時間表，吳士存認為，中方應明確提出撤離所有軍事人員的時間節點和過度時期的人道補給安排方案。中國還可以要求菲方仁愛礁環保汙染問題提出切實有效的解決方案。

中國自然資源部南海生態中心、自然資源部南海發展研究院本月8日曾聯合發布《仁愛礁非法「坐灘」軍艦破壞珊瑚礁生態系統調查報告》，指控「坐灘」的菲律賓軍艦嚴重損害仁愛礁珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性和持續性，造成了不可挽回的破壞。

吳士存指出，如果菲律賓不接受方案，中國可依據2021年2月1日生效的《中華人民共和國海警法》第25條和2024年6月15日生效的《海警機構行政執法程序規定》第35條，宣布在仁愛礁海域劃定「臨時警戒區」，對菲律賓各種改變現狀的行動進行阻止或封鎖。

至於坐灘船隻處置，吳士存稱，仁愛礁非法「坐灘」長達25年，可以斷定船底已經嚴重鏽蝕甚至腐爛，很可能難以用拖船拖離現場。所以最有可能採取的處理方式是「就地切割」。

吳士存稱，處理仁愛礁對峙事件中國不需要動用軍事手段，只需通過海警機構的民事執法手段即可。

吳士存表示，如果中國不盡快對仁愛礁採取恢復平靜狀態的行動，不僅會使國際社會對中國維護南海和平穩定的意志和能力產生懷疑，還可能會進一步助長菲律賓鋌而走險，擴大其在仙賓礁、鐵線礁和黃岩島等海域的侵權行為。

南海仲裁案裁決日前滿八周年。華陽海洋研究中心、中國南海研究院、中國國際法學會11日在北京聯合發布「南海仲裁案裁決再批駁」報告，指出仲裁裁決存在重大謬誤和瑕疵。吳士存當時說，在南海地區爆發大規模軍事衝突是不可能的，小規模、偶發性、擦槍走火事件發生的可能性則呈上升趨勢。