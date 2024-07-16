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澎湖漁船遭中國海警船追逐 海巡：未有漁民報案被干擾

聯合報／ 記者潘奕言石秀華／高雄即時報導
澎湖漁船7月10日出海作業時，在澎湖西嶼西北30多海浬處直擊大陸海警船14519在追台灣船隻的畫面，但不遠處的海巡署艦艇卻無作為。圖／澎湖船長提供
澎湖漁船7月10日出海作業時，在澎湖西嶼西北30多海浬處直擊大陸海警船14519在追台灣船隻的畫面，但不遠處的海巡署艦艇卻無作為。圖／澎湖船長提供

本報獨家報導，7月10日有澎湖漁船出海作業時，在澎湖西嶼西北30多海浬處拍到大陸海警船在追台灣船隻的畫面，痛批海巡署艦艇毫無作為。海巡署艦隊分署回應，當時有雷達鎖定中國海警船，3小時期間並未有漁民遭到干擾或接獲118報案。

該漁船船長指出「中國海警船14519正在北緯24度4分，東經119度7分的海域追台灣船」，並以手機錄影，表示「一艘我們的保七艦艇（以前稱號，指現今海巡署艦艇）也不理會，讓台灣船被（陸警船）追。

對此海巡署艦隊分署指出，為了確保漁民作業安全，艦隊分署常態規畫大型艦及澎湖海巡隊巡防艇，在澎湖漁民作業海域巡弋，遏止中國海警船侵擾我國漁船作業。

分署表示，7月10日7時許，澎湖艦回報雷達鎖定中國海警船14519，於目斗嶼西北33浬海域；10時許於目斗嶼西北44浬脫離雷達鎖定（離開我國漁民作業熱區），澎湖艦全程在航監控，期間並未有漁民遭到干擾或接獲118報案。

另外7月9日19時許，澎湖籍「德O益2」及「滿O益」號漁船通報，要在中線以東海域回收籠具，請海巡署前往協助護漁，艦隊分署立即派遣澎湖艦前往通報海域，現場未發現中國海警船，等漁民作業完成後繼續在該海域巡弋，期間均未有中國海警船干擾。

海巡署強調，會依護漁標準作業程序，妥適規畫並執行海上護漁勤務，也請漁民於海上遇到各類案件，撥打海巡118免付費專線，海巡署將於第一時間前往協助。

澎湖漁船7月10日出海作業時，在澎湖西嶼西北30多海浬處直擊大陸海警船14519在追台灣船隻的畫面。圖／澎湖船長提供
澎湖漁船7月10日出海作業時，在澎湖西嶼西北30多海浬處直擊大陸海警船14519在追台灣船隻的畫面。圖／澎湖船長提供
澎湖漁船7月10日出海作業時，在澎湖西嶼西北30多海浬處直擊大陸海警船14519在追台灣船隻的畫面。圖／澎湖船長提供
澎湖漁船7月10日出海作業時，在澎湖西嶼西北30多海浬處直擊大陸海警船14519在追台灣船隻的畫面。圖／澎湖船長提供

海巡署 漁民 澎湖

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