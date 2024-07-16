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盼取得第一手資料 傳美企高層三中全會後組團訪陸

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
外界高度關注中共二十屆三中全會將釋出哪些改革開放新訊息。（美聯社）
外界高度關注中共二十屆三中全會將釋出哪些改革開放新訊息。（美聯社）

為期四天的中共二十屆三中全會15日登場，香港南華早報引述知情人士說法稱，包括高盛、星巴克在內的一批重量級美國企業高層計畫下周前往北京，希望三中全會結束後能與中國官員會面，以獲得第一手資料。該訪問將由總部位於華盛頓的美中貿易全國委員會（USCBC）安排。但該消息尚未獲得官方證實。

根據報導，在預計拜訪名單中的美國企業還有霍尼韋爾（Honeywell）、聯合健康、NIKE和高通等，這些公司在中國均擁有龐大的業務。

前述知情人士稱，該訪問團希望與中國領導人會面，「例如外交部長王毅和商務部部長王文濤」。但訪問團訪華的具體日程尚未確定

報導指出，儘管每年都會在北京舉辦的中國發展高層論壇為外企領袖提供了一個與中國官員交流的窗口，提供大陸官方與其會面並討論外商投資問題的機會。不過，外國商界領袖很少在三中全會後立即對中國進行如此高層級的訪問。

公開資料顯示，美中貿易全國委員會為代表超過270家在中國開展業務的美國企業的非政府、無黨派、非營利性組織。在美國官方近年試圖與中國脫鉤背景下，美中貿易全國委員會仍與中國官員頻繁互動，去年11月大陸國家主席習近平訪問舊金山時，該機構也舉辦晚宴歡迎習訪美。

中共二十屆三中全會15至18日在北京召開，為期四天，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。外界關注該會議在政治、經濟方面作出進一步明確的政策與方向。

港媒報導，一批重量級美國企業高層計畫下周訪問北京，希望在中共二十屆三中全會結束後與中國官員會面，以獲得第一手資料。圖為美中貿易全國委員會會長艾倫。（中新社）
港媒報導，一批重量級美國企業高層計畫下周訪問北京，希望在中共二十屆三中全會結束後與中國官員會面，以獲得第一手資料。圖為美中貿易全國委員會會長艾倫。（中新社）

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