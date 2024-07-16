港特首將訪東協3國 爭取支持香港加入RCEP
香港行政長官李家超將於本月底率領工商界代表出訪寮國、柬埔寨及越南，期間將會爭取3國支持香港加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）；李家超此前曾表示，香港在加入RCEP上受到政治因素影響。
李家超今早公布出訪決定，並表示正在籌備行程，稍後再作公布，預定本月下旬出訪。
他說，此行將會爭取3國支持香港加入RCEP，並向它們介紹香港的最新情況、開拓商機，以及強化與「一帶一路」國家的合作等。
隨同李家超出訪的有來自香港工商、金融、運輸、物流、法律界等的代表。
這是李家超上任兩年來第3次出訪東協國家。
近幾年來，香港在美國等西方國家的制裁下，致力強化與東協和中東的關係，其中一個焦點是香港爭取加入RCEP；香港自2022年1月申請加入這個經濟組織以來，至今只聞樓梯響。
李家超上月確認，香港在加入RCEP的過程中，受到政治因素影響。
上月有香港媒體報導，日本是香港加入RCEP的最大阻力，原因是受地緣政治影響；儘管香港獲得北京中央支持，但加入RCEP必須全部成員國同意，港府也只能繼續採取遊說工作。
RCEP由東協10國及中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭（即10+5）組成，目的是促進區內扣減關稅，以達到自由貿易。
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