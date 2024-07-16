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中俄「海上聯合-2024」 進入為期三天海上演練階段

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中俄「海上聯合-2024」聯合演習15日進入海上演練階段。圖為中方軍港保障人員為俄「響亮號」護衛艦解纜。（圖／取自《南海艦隊》公眾號）
中俄「海上聯合-2024」聯合演習15日進入海上演練階段。圖為中方軍港保障人員為俄「響亮號」護衛艦解纜。（圖／取自《南海艦隊》公眾號）

據大陸南部戰區海軍政治工作部主管的公號「南海艦隊」消息，中俄「海上聯合—2024」聯合演習15日進入海上演練階段。中俄海上艦艇編隊從廣東湛江某軍港解纜起錨，駛往預定海域開展聯合搜救、聯合防空反導等多課目演練。

據了解，中方海上艦艇編隊指揮艦、飛彈驅逐艦南寧艦自15日上午9時30分起率先離港，俄「響亮」號、「凜冽」號巡防艦及「伊爾庫特」號油船在中方拖船和軍港保障人員的配合下，依次駛離碼頭，中方飛彈巡防艦咸寧艦、大理艦也接續離開。隨後中俄艦艇組成單縱隊駛向任務海域。

航渡期間，聯合導演部按照實戰化要求，通過臨機導調強化中俄雙方指揮融合度、行動聯合度。抵達目標海域後，中俄海上艦艇編隊將轉入錨地防禦演練。

按照演習方案，中俄海上艦艇編隊將舉行為期三天的海上演練，演練課目包括錨地防禦、聯合偵察預警、聯合搜救、聯合防空反導等，並組織實際使用武器，檢驗前期港岸籌劃期間方案計劃研討交流成果。

中俄「海上聯合—2024」軍事演習14日正式開幕，新華社報導，中俄雙方共派出七艘艦艇，中方參演兵力包括飛彈驅逐艦南寧艦，飛彈巡防艦咸寧艦、大理艦，綜合補給艦微山湖艦以及艦載直升機、陸戰隊員等；俄方參演兵力由「響亮」號、「凜冽」號巡防艦和「伊爾庫特」號油船組成。演習分兵力集結、港岸籌劃和海上演練三個階段進行。

自2012年以來，中俄「海上聯合」系列演習已經成為雙方海軍合作的主要平台，大陸國防部發言人張曉剛此前表示，此次聯演旨在展現雙方加強共同應對海上安全威脅、維護國際和區域和平穩定的決心能力，進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。

海軍 演習 飛彈

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