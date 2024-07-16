共軍禁同袍以「哥」相稱 強調不正規稱謂須糾治

部隊同袍間以小名、「哥」、「Ｘ排」等相稱是常態，但解放軍報15日發表題為「不正規稱謂須糾治」的文章指出，如果日常習慣了不正規稱謂，「不利於部隊保持正規秩序，容易使戰友關係庸俗化，若不自覺將其帶入戰場，還可能導致不良結果」。

文章指出，共軍第80集團軍某旅某連以「小翅」稱呼同袍「趙振羽」，引發該連指導員注意並調查發現，少數官兵之間有使用不正規稱謂的現象。

解放軍報稱，除了以暱稱稱呼同袍外，有的還稱兵齡長的軍士為「大哥」、「某哥」，甚至有的同班戰友自行排序，互稱「老大」、「老二」，給人感覺有些「江湖氣」。不僅如此，有些戰士對一些幹部崗位也自有一套稱謂，如「導員」、「副教」、「某排」等。

文章指出，「官兵之間、兵兵之間雖然親如兄弟，但這種憑個人喜好隨意稱呼的做法並不可取」；「如果日常習慣了不正規稱謂，不利於部隊保持正規秩序，容易使戰友關係庸俗化，若不自覺將其帶入戰場，還可能導致不良結果」。

解放軍報除強調部隊間使用規範稱謂的必要性，還提及對個別指揮員演訓中報告用語太隨意、指揮用語不準確等問題也應進行規範。