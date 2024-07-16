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嚴把關 北京明確義務教育不得選用境外教材

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
北京市近日發布《北京市中小學教材選用實施細則》，明確義務教育學校不得選用境外教材。（新華社）
北京市近日發布《北京市中小學教材選用實施細則》，明確義務教育學校不得選用境外教材。（新華社）

綜合新京報等陸媒報導，北京市近日發布《北京市中小學教材選用實施細則》，明確義務教育學校不得選用境外教材。但有大陸家長認為，該舉恐限制多元視角，不利學童培養國際化視野。

北京市教委並提及，中小學教材須在國家和市級教育行政部門發布的教材目錄中選用，普通高中一般不得選用境外教材。各區應建立教材選用、使用監測評估機制。

大陸教育部在2020年曾發布《中小學教材管理辦法》、《職業院校教材管理辦法》、《普通高等學校教材管理辦法》與《學校選用境外教材管理辦法》等四個辦法，推進教材統一建設。

在境外教材方面，當時大陸教育部稱，境外教材要「按需選用，凡選必審，為我所用，嚴格把關。」明確規定義務教育學校不得選用境外教材，不過該規則也有例外，像是中外合作辦學機構或項目、經省級教育行政部門批准開設的普通高中境外課程項目能選用境外教材。

不過，《南方都市報》2023年曾報導，作為國際都市的深圳有家長稱，自己孩子就讀學校使用的是《劍橋國際少兒英語》，且其孩子從幼兒園起便使用海外英文教材。香港版朗文（LONGMAN）英文教材也是深圳部份小學使用較多的境外英文教材。相較大陸版本教材，朗文教材更難，以香港教學大綱和教學要求為依據，知識點亦比國家教材多。

北京 小學 英文

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