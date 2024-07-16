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港小學課程首訂愛國教育指引 強調「與祖國風雨同舟」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
香港近年高度重視中小學生的愛國主義教育，圖為去年5月4日在香港金紫荊廣場舉行的五四青年節升旗禮儀式，大批中小學生被動員到場觀禮。（中新社）
香港近年高度重視中小學生的愛國主義教育，圖為去年5月4日在香港金紫荊廣場舉行的五四青年節升旗禮儀式，大批中小學生被動員到場觀禮。（中新社）

香港特區政府教育局15日公布課程發展議會編訂的《小學教育課程指引》（2024），供香港學校於2024/25學年正式推行。為配合大陸官方今年正式實施的愛國主義教育法，「指引」首次增潤並訂明愛國主義的具體內容，強調「香港是國家不可分離的部分」，「與祖國風雨同舟，血脈相連」。

香港文匯報指出，為配合大陸今年起施行愛國主義教育法，「指引」首次增潤並訂明愛國主義的具體內容，強調香港是中國不可分離的部分，與祖國風雨同舟，血脈相連。學校和教師必須了解愛國教育的意義，做好愛國主義教育，以支援「一國兩制」行穩致遠；並要透過不斷優化課程內容和學習經歷，建立學生的國家觀念及愛國情懷。

《愛國主義教育法》於2023年10月24日由陸十四屆全國人大常委會第六次會議表決通過，共計5章40條，並於2024年元旦正式實施，雖不直接適用於香港、澳門，但專設條款，明確國家採取措施在港澳開展愛國主義教育

據了解，這次「指引」主要針對促進價值觀教育、推動愛國主義教育、開設小學人文科和科學科，以及優化評估與課業等四方面作出增潤，以更適切配合學校和學生的需要，與時並進。

立法會教育事務委員會主席梁美芬表示，「愛國主義教育是一項細水長流的大工程，不能大意不能鬆懈，除了在學校，亦要在社區及各專業界別、家庭等各方的努力下，特區的愛國主義教育之路便可走得更遠、更穩。」

在愛國主義教育方面，「指引」表明要培養學生的「愛國之情、砥礪強國之志、實踐報國之行」，在操作上會以新推出的人文科作增潤中華文化、國史及國家地理等元素，及配合多元策略，有系統地從小培養學生國家觀念、民族感情和國民身分認同。

在價值觀教育方面，優化12個「首要培育的價值觀和態度」，即堅毅、尊重他人、責任感、國民身分認同、承擔精神、誠信、仁愛、守法、同理心、勤勞、孝親和團結，當中涵蓋了愛國主義教育、國家安全教育及生命教育等。

香港特區政府教育局15日公布課程發展議會編訂的《小學教育課程指引》（2024），「指引」首次增潤並訂明愛國主義的具體內容。圖取自香港文匯網
香港特區政府教育局15日公布課程發展議會編訂的《小學教育課程指引》（2024），「指引」首次增潤並訂明愛國主義的具體內容。圖取自香港文匯網

價值觀 小學 香港

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