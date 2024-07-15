香港政務司長：將持續提升維護國安的免疫力

香港政務司司長陳國基宣稱，將加強香港年輕人對中國的認識，持續提升香港在維護國家安全方面的免疫力。他拒絕接受美國和西方國家在聯合國人權理事會上，提出要求廢除香港國家安全法、釋放危害國安被檢控人士的建議。

據香港大公網報導，陳國基說，香港過去幾年發生三件重要事情，即改革選舉制度、香港國安法實施、完成香港《基本法》23條立法，他形容這三項工作是香港在維護國家安全方面的穩健基石，未來港府將在這一基礎上，繼續發展經濟改善民生。

陳國基認為，面對美國和西方的抹黑，香港仍然不能掉以輕心，並說香港目前可以防範很多威脅，但未來仍要加倍小心，特別是美國和西方用一些錯誤的信息扭曲香港真實情況，批評中國和香港，企圖用他們以前的方式繼續影響香港，使年輕人作出一些反對政府或國家的行為。

陳國基稱，這些活動已轉為地下變為「軟對抗」，如在網路上攻擊政府，對市民還不太明白的政策大做文章等，企圖煽動市民，因此市民一定要十分謹慎。他也說，面對這些抹黑，在政策方面，政府要持續推出造福市民的政策，並要做好解釋工作，讓民眾瞭解政策背後的理念，避免誤會。

他也說，港府還將利用海外經貿辦事處做好宣傳講解工作。對於錯誤、不準確，或帶有煽動性的言論，港府會即時作出迴應，透過媒體或新聞稿澄清並進行有針對性的反駁。

陳國基孩說，港府將持續推出造福市民的政策，並加強全港市民，特別是年輕人對國家的認識，持續提升香港在維護國家安全方面的抵抗力、免疫力。他認為，社會恢復了正常秩序，市民可以享受到一個和平、安全的環境，相信是本屆香港政府的最大成就。

另據網媒《香港01》報導，陳國基稍早在香港電台節目上指稱美國和西方進行無理指控，並說他拒絕接受美國和西方國家在聯合國人權理事會上提出要求廢除維護國家安全法、釋放危害國安被檢控人士的建議。