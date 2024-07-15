三中全會登場 求是刊習近平舊文：堅持自信前景光明

中共20屆三中全會今天登場，黨刊求是雜誌也發表總書記習近平以「必須堅持自信自立」為題的彙編文章說，當今世界，中共和中華人民共和國是「最有理由自信的」。中國發展道路「對世界的影響必將越來越大，中國發展前景是光明的」。

央視今天報導預告，明天出版的第14期求是雜誌，將以「必須堅持自信自立」為題，發表習近平自2013年1月至今年3月間有關論述的節錄，幾乎涵蓋習近平就任中共總書記以來的期間。

文章說，中國人民和中華民族從近代以後的深重苦難走向偉大復興的光明前景，「從來就沒有教科書，更沒有現成答案」。中共的百年奮鬥成功道路，是「黨領導人民獨立自主探索開闢出來的」，馬克思主義的中國篇章，是「中國共產黨人依靠自身力量實踐出來的」。貫穿其中的一個基本點，就是「中國的問題必須從中國基本國情出發，由中國人自己來解答」。

習近平這篇文章指出，要堅持對馬克思主義的堅定信仰、對中國特色社會主義的堅定信念，堅定「道路自信、理論自信、制度自信、文化自信」，以更加積極的歷史擔當和創造精神，為發展馬克思主義作出新的貢獻，「既不能刻舟求劍、封閉僵化，也不能照抄照搬、食洋不化」。

文章提到，自信才能自強。中華文明歷經數千年而綿延不絕、迭遭憂患而經久不衰，這是人類文明的奇跡，也是我們自信的底氣。中共的百年「奮鬥歷程和偉大成就」，是增強「四個自信」最堅實的基礎。

這篇文章宣稱，當今世界，「要說哪個政黨、哪個國家、哪個民族能夠自信的話，那中國共產黨、中華人民共和國、中華民族是最有理由自信的」。走自己的路，具有無比廣闊的舞台，具有無比深厚的歷史底蘊，具有無比強大的前進定力。

文章說，推進「中國式現代化」，必須堅持「獨立自主、自立自強」，堅持「把國家和民族發展，放在自己力量的基點上」，堅持「把我國發展進步的命運，牢牢掌握在自己手中」。

這篇文章說，沒有堅定的制度自信就不可能有全面深化改革的勇氣。同樣，離開不斷改革，制度自信也不可能徹底、不可能久遠。全面深化改革，是要使中國特色社會主義制度更好；堅定制度自信，不是要固步自封，而是要不斷革除體制機制弊端，讓制度成熟而持久。

文章最後說，隨著「中國特色社會主義」不斷發展，中國的制度必將越來越成熟，中國社會主義制度的優越性必將進一步顯現，「我們的道路必將越走越寬廣，我國發展道路對世界的影響必將越來越大。中國發展前景是光明的，我們有這個底氣和信心」。