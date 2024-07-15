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大陸外交部：美方勿妄想踩台灣問題紅線不付代價

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人林劍稱，台灣問題是中國核心利益的核心，美方勿妄想踩台灣問題紅線不付代價。（路透）
大陸外交部發言人林劍稱，台灣問題是中國核心利益的核心，美方勿妄想踩台灣問題紅線不付代價。（路透）

針對大陸外交部官網12日公布對6家美國軍工企業和5名高級管理人員採取反制措施的決定，大陸外交部發言人林劍15日進一步表示，台灣問題是中國核心利益的核心，美方勿妄想踩台灣問題紅線不付代價。

據環球網報導，林劍在例行記者會上說，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是中美「八一七」公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。中方依法對近期美對台售武的主承包商及其高階主管，以及近年來參與美對台售武和竄台參加「台美防務產業論壇」的軍工企業採取反制措施。

林劍強調，台灣問題是中國核心利益的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。任何國家、任何組織或個人都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力，都不要妄想在台灣問題上越界踩線而不用付出代價。

外交部 美國

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