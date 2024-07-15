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美企涉售台攻擊型無人機 中國：越界踩線

中央社／ 北京15日電

北京日前宣布制裁美國軍工企業及高階主管，理由是對台出售攻擊型無人機。中國外交部今天再次聲稱美方「嚴重干涉中國內政」，並指「不要妄想在台灣問題上越界踩線而不用付出代價」。

綜合中國媒體報導，中國外交部發言人林劍下午在例行記者會上回應媒體時宣稱，「美國向『中國台灣地區』出售武器，嚴重違反『一個中國原則』和中美三個聯合公報特別是『817公報』，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整」。

他說，中方是「依法」對近期美方對台售武的主要承包商及其高級管理人員，以及近年參與美國對台售武和參加台美防務產業論壇的軍工企業，採取反制措施。

林劍聲稱，「台灣問題是中國『核心利益中的核心』，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。任何國家、任何組織或個人「都不要妄想在台灣問題上越界踩線而不用付出代價」。

美國6月18日宣布出售台灣彈簧300（Switchblade300）及Altius 600M-V等2款攻擊型無人機，總價3億6020萬美元（約新台幣117.3億元）。這是美國總統拜登（Joe Biden）任內第15度對台軍售。

中國外交部官網12日晚間公布「關於對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施的決定」，受到制裁的6家軍工企業及5名高階主管，都與美國這次售台的攻擊型無人機有關。

外交部 美國

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