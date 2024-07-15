川普被槍擊 大陸「川普概念股」一路漲停

美國前總統川普賓州遇襲後，被中國大陸股民稱為「川普概念股」的A股上市公司「川大智勝」似乎受惠於「川普行情」，7月15日早盤一路漲停。

綜合中國每日經濟新聞和《北京商報》報導，在深圳掛牌的川大智勝漲10%，強勢漲停，報收每股人民幣11.22元。

川大智勝相關人士說，股價漲停的原因「沒法判定，公司經營正常」。

川大智勝從事的主要業務包括民航、軍航空管指揮控制系統開發、軟體開發和服務、高速高精度3D攝像機的小規模試產。

今年以來，受低空經濟概念熱度影響，川大智勝股價走勢大起大落，今年內漲停九次。

另據《香港經濟日報》報導，川大智勝與川普完全沒有關係。川大智勝因諧音緣故，成為另類川普概念股。