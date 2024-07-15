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川普遇襲握拳T恤熱賣 淘寶3小時訂單逾2千份

中央社／ 台北15日電
美國前總統川普在賓州造勢活動遭到槍擊，緊跟時事的大陸商人火速製作成上衣，在淘寶等大陸電商平台出售。圖／取自天貓
美國前總統川普在賓州造勢活動遭到槍擊，緊跟時事的大陸商人火速製作成上衣，在淘寶等大陸電商平台出售。圖／取自天貓

美國前總統川普在賓州造勢遇襲，川普起身振臂疾呼「戰鬥」（fight）的照片竟成為中國電商業者的新商機。事發不到3小時，中國網購平台淘寶已出現印製川普遇襲照片的T恤，訂單超過2千份。

據香港南華早報報導，川普（Donald Trump）在賓州造勢大會遭遇槍擊，在大多數國家政府尚未對此事作出回應前，中國網購平台淘寶已經開始販售印有川普遇襲照片的T恤。

在淘寶販售商品的李先生表示，在看到槍擊案的新聞後就立即上架商品，短短3小時內，就收到來自美國及中國的2000多份訂單。

李先生表示，工廠平均1分鐘就能製作出1件T恤，而在今年的美國總統大選，他們只製作與川普有關的紀念品，除了考量到川普獲選的機率高，也發現川普的商品在中國備受歡迎。

廣東一間數位印刷廠的聯合創始人姚艾倫（音譯，Allen Yao）也認為搭上選舉熱潮的訂製T恤，在美國依舊熱銷。

他表示，可以在1小時內製作約8件與選舉有關的T恤，並立即在加州上架販賣，目前已在加州開設1間全自動工廠，日產3000件T恤，預計下個月將日產8000件，「需求非常旺盛，我們根本無法生產足夠的產品。」

專注美國市場的中國跨境電子商務平台敦煌網（DHgate）資料顯示，自今年1月以來，選舉相關紀念品交易量每月增長超過40%，3月月增超過110%。

敦煌網數據顯示，美國大選紀念品第1季的總交易額比去年同期增長超過90%。

川普 美國大選

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