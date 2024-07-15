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外資撤離中東搶進 沙國主權基金計畫北京設辦公室

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
7月11日，大陸商務部長王文濤同沙烏地阿拉伯對華經濟合作事務負責人、沙烏地公共投資基金總裁董事長魯梅延舉行會談。（圖／取自大陸商務部網站）
7月11日，大陸商務部長王文濤同沙烏地阿拉伯對華經濟合作事務負責人、沙烏地公共投資基金總裁董事長魯梅延舉行會談。（圖／取自大陸商務部網站）

沙烏地阿拉伯主權財富基金「公共投資基金（PIF）」總裁魯梅延（Yasir Al-Rumayyan）近期訪問北京，其高管透露，PIF在香港設立辦公室之後，預計今年第4季或明年第1季再於北京成立PIF辦公室，以更好地接觸中國市場，找尋更多的投資機會。

官媒《中國基金報》報導，中東資金近年陸續在中國設立辦公室或辦事處。去年9月阿拉伯聯合大公國第三大主權基金穆巴達拉（Mubadala）坐落在北京CBD核心區域的中國辦公室開張；阿布達比投資局（ADIA）已於2021年在中國設立辦事處等。

值得注意的是，這次PIF總裁魯梅延訪華與多位大陸官方高層官員會面，包括本月9日與大陸副總理何立峰、中共中央對外聯絡部部長劉建超、北京市長殷勇會晤；10日與證監會主席吳清會面；11日與商務部部長王文濤會面；12日則與上海市委書記陳吉寧會面。內容就中沙之間經貿、資本市場合作進行溝通。

根據公開信息，PIF成立於1971年，早期投資基本聚焦沙烏地阿拉伯國內，直到2015年，PIF的監管從財政部轉移至經濟和發展事務委員會（CEDA），時任CEDA主席的沙國王儲穆罕默德．本．薩勒曼推出「沙國2030願景」，致力於成為全球性投資強國。

PIF中東和北非證券投資主管Abdulmajeed Alhagbani此前曾公開表示，目前PIF在中國投資額已達220億美元，聚焦可持續發展、科技、汽車、衛生保健等領域。重點投資項目包括以人民幣246億元完成對榮盛石化10%股權的收購，與東方盛虹簽署合作框架協議、推動收購全資子公司江蘇盛虹石化集團10%的戰略股權等等。

目前沙國公共投資基金的資產管理規模約9,250億美元。據全球主權財富基金研究機構Global SWF最新統計，PIF已名列第五位，該機構預計到2030年，PIF管理的資產規模將達到2兆美元，在全球主權財富機構中的排名將躍升至第二。

回顧2022年2月，PIF基金首次在中國落地，並將在華首個辦公室設在香港。而在此之前的2012年至2021年間，PIF對華股權投資總額約為122億美元，佔其海外股權投資總額比重的20%，重視程度不言而喻。

去年以來，PIF積極與中國大陸合作，先是在去年1月與深圳福田區合作，成立藍海太庫（深圳）私募股權投資基金，首支基金規模超10億美元；去年底，旗下的母基金公司Jada投資易達資本規模10億美元的二期基金；今年5月29日旗下公司Alat埃耐特與聯想集團達成戰略合作，向聯想集團提供20億美元無息可換股債券投資。

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