快訊

中共對台海嚴格執法 賴政府能因應這場無煙硝戰爭？

叔叔過世姪女提領存款慘挨告 「2關鍵」一二審判無罪

高雄逮1女！林士傑命案警追權利車流向 她透過臉書購買第2、3輛作案車

中共三中全會舉行 習近平作工作報告

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京即時報導
中共三中全會今起在北京召開，習近平作工作報告。(路透)
中共三中全會今起在北京召開，習近平作工作報告。(路透)

中共第二十屆中央委員會第三次全體會議（三中全會），於15至18日在北京召開，據大陸官媒新華社15日中午發布，三中全會15日上午已在北京開始舉行，中共總書記習近平代表中共中央政治局向全會作工作報告。

報導稱，習近平代表中共中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定(討論稿)》向全會作了說明。

稍早，央視新聞也發布訊息稱，會議將重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，對圍繞中國式現代化進一步全面深化改革作出總體部署。

中共二十屆三中全會從7月15日至18日在北京召開，370多名中共中央委員、候補委員參加會議，預計會議將在最後一天發表中共當局與進一步全面深化改革、推進中國式現代化相關的決定。

延伸閱讀

拜登談中俄關係︰與習近平有直接聯繫 目前沒理由與普亭會談

柯文哲：宮鬥劇從習近平跟薄熙來 演到賴清德跟鄭文燦

會習近平談俄烏停火後 匈牙利總理將訪美國華府

推動俄烏停火 習近平提戰場不外溢等「三原則」

相關新聞

中共三中全會今天開幕 秦剛等幾個人事案是焦點

中共二十屆三中全會今天（15日）在北京的京西賓館開幕，會議一連4天，中共中央總書記習近平將代表政治局向中央委員會報告工作...

中共三中全會舉行 習近平作工作報告

中共第二十屆中央委員會第三次全體會議（三中全會），於15至18日在北京召開，據大陸官媒新華社15日中午發布，三中全會15...

汪文斌赴任駐柬埔寨大使 艷星「波神」彭丹同框亮相

7月5日，中國大陸新任駐柬埔寨大使汪文斌乘國航班機抵達金邊國際機場。由於汪文斌曾任外交部發言人，引起外界關注。社交媒體「...

中共三中全會召開 研究深化改革、推進中國式現代化

中共第二十屆中央委員會第三次全體會議（三中全會）今（15日）至18日在北京開幕，據央視新聞今早報導，會議將重點研究進一步...

中共廿屆三中全會召開 新華社稱長三角是改革的前沿

中共廿屆三中全會今天（15日）起至18日在北京召開，對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出戰略部署。新華社發表文章指...

中共三中全會前夕 各省科技委員會主任紛紛亮相所為何來？

延宕多時的中共二十屆三中全會7月15日至18日終於要在北京登場，除了備受關注的人事議題，會議對於「進一步深化改革」將提出哪些具體措施更是一大重點，因為這很可能將牽動中國大陸未來數年政治經濟發展方向。 而值得關注的是，在中共政治局4月30日開會決定今年7月召開三中全會後，中共政壇就開始出現微妙變化：各省區紛紛成立了「科技委員會」，並由省委書記擔任主任，其中不少省分的省長也擔任科技委員會主任，形成「雙主任」格局。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。