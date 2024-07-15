中共三中全會舉行 習近平作工作報告
中共第二十屆中央委員會第三次全體會議（三中全會），於15至18日在北京召開，據大陸官媒新華社15日中午發布，三中全會15日上午已在北京開始舉行，中共總書記習近平代表中共中央政治局向全會作工作報告。
報導稱，習近平代表中共中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定(討論稿)》向全會作了說明。
稍早，央視新聞也發布訊息稱，會議將重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，對圍繞中國式現代化進一步全面深化改革作出總體部署。
中共二十屆三中全會從7月15日至18日在北京召開，370多名中共中央委員、候補委員參加會議，預計會議將在最後一天發表中共當局與進一步全面深化改革、推進中國式現代化相關的決定。
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