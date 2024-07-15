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汪文斌赴任駐柬埔寨大使 艷星「波神」彭丹同框亮相

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
昔日香港豔星彭丹，出現在大陸駐柬埔寨新任大使汪文斌抵達金邊機場的歡迎會上，引起網友爭議。（社交媒體X截圖）
昔日香港豔星彭丹，出現在大陸駐柬埔寨新任大使汪文斌抵達金邊機場的歡迎會上，引起網友爭議。（社交媒體X截圖）

7月5日，中國大陸新任駐柬埔寨大使汪文斌乘國航班機抵達金邊國際機場。由於汪文斌曾任外交部發言人，引起外界關注。社交媒體「X」流傳一張照片，圖片說明為「彭丹院長和汪文斌大使一起抵達金邊機場」，引起大陸網友熱議，有的認為這位昔日艷星是「蹭熱度」。

據港媒星島日報報導，汪文斌抵達機場，柬外交部禮賓司副司長索卡•帕朵拉以及大陸駐柬使館工作人員到場迎接，還有不少記者前往採訪。網絡流傳汪文斌抵達的影片，確實後面有疑似彭丹的女子，暫時不清楚她是否恰好同機抵達。

彭丹近年據稱從事「民間外交」，數度以「國際經濟戰略研究院院長」的身份出席博鰲亞洲論壇「女性圓桌」會議。去年10月，彭丹一行抵達金邊，開啟柬埔寨訪問考察之旅。她自稱2023年是中國提出「一帶一路」倡議十週年，也是中柬建交65週年和中柬友好年，因此到柬埔寨考察。

據報導，她表示，「柬埔寨是一個嚴重被低估的國家。」她稱，「當我還是中央芭蕾舞團領銜主演的時候，曾經和柬埔寨西哈努克親王有過幾次會面。」

1972年出生於湖南長沙的彭丹，兒時赴北京學習舞蹈，再留學美國，參加過選美。上世紀九十年代以魔鬼身材在香港娛樂圈獲封「波神」，尤以一字馬和拱橋而深受歡迎。

她後來回大陸發展，2013年成為第十一屆甘肅省政協委員，還執導主演過大陸主旋律電影《南泥灣》。談起這人生轉變，彭丹曾言：「之前走性感路線，只不過是一個過程，波神對我來說只是個稱呼，沒有特別感覺。」

對於被外界質疑多次「變臉」而加工？彭丹也曾霸氣地說：「年紀會大，樣子會變有什麼好奇怪？」

香港豔星彭丹，曾被稱為「波神」，主演過多部香港電影，之後往大陸發展，導演過主旋律電影「南泥灣」。（社交媒體X截圖）
香港豔星彭丹，曾被稱為「波神」，主演過多部香港電影，之後往大陸發展，導演過主旋律電影「南泥灣」。（社交媒體X截圖）

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