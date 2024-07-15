中共三中全會召開 研究深化改革、推進中國式現代化

中共第二十屆中央委員會第三次全體會議（三中全會）今（15日）至18日在北京開幕，據央視新聞今早報導，會議將重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，對圍繞中國式現代化進一步全面深化改革作出總體部署。

據央視新聞今早發布，中共二十屆三中全會在北京開幕，會議將重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，對圍繞中國式現代化進一步全面深化改革作出總體部署。

在此之前，大陸官媒新華社也發布文章指出，「改革開放只有進行時、沒有完成時」。文章稱，進一步全面深化改革，必須推動生產關係和生產力、上層建築和經濟基礎、國家治理和社會發展更好相適應，並提到長三角將是未來深化改革的排頭兵。

新華社14日晚間還發文表示，三中全會將成為世界觀察新時代中國推動高質量發展和高水平開放的重要窗口，強調中國全面深化改革的決心、深度、廣度前所未有。

中共黨媒人民日報昨也發布題為「緊緊依靠人民推動改革」的文章說，本次會議將擘畫進一步全面深化改革、推進中國式現代化的藍圖。

因應會議召開，北京市已發布《關於加強黨（中共）的二十屆三中全會期間北京地區「低慢小」航空器管理工作的通告》，表示自7月15日零時起至7月18日24時期間，禁止一切單位、組織及個人利用無人機等「低慢小」航空器進行各類體育、娛樂、廣告性飛行活動。

在此之下，不僅禁飛「低慢小」航空器，經記者實際到大疆等品牌門市詢問，店員均表示會議期間不販售無人機相關產品；另，在北京市區，部分區域已要求收遞快遞包裹時，需要進行實名制認證，以確保維安。