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改革行不行？ 北京學者：抵觸政權安全就不行

中央社／ 北京15日電

中共20屆三中全會今天登場，會議將審議「進一步全面深化改革」，有學者直言，阻礙改革最主要原因是當局對政權的不安全感，任何舉措只要被視為可能抵觸政權，就一定行不通。

中國共產黨第20屆中央委員會第三次全體會議今天起一連4天在北京召開，全會將審議「關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」。370多名中共中央委員、候補委員出席，中共總書記習近平代表政治局做工作報告，會議將就「推動高質量發展和高水平對外開放作出重大部署」。

中國經濟在疫情後復甦無力，房地產市場深陷泥淖、消費信心不足、外商對中國投資連續下跌，按慣例原本應於去年秋天登場的三中全會延遲至今才召開，外界都拭目以待這場醞釀多時的全會將對經濟開出哪些藥方。

對此，不具名的北京學者接受中央社訪問時坦言無法有樂觀的期待。

這位學者表示，習近平初掌權的中共18屆三中全會通過「中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定」，其中經濟體制改革是全面深化改革的重點，「當時就提出要全面深化改革，但是呢，一個月就忘了」。

他說，相較於18屆三中全會召開時當年的經濟情況，現在的問題嚴重得多，因此這次全會後執行時「也許會比較認真」。

不過，這位學者直言，中共當局目前仍是將政權安全置於所有問題之上，任何可能對政權安全有所抵觸的事情就一定行不通，而當局「太過重視政權安全，所擔心的超過實際情況」。

對於中共三中全會所提深化改革如何解決經濟困境的問題，香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年日前接受中國網路平台「正和島」訪問時分析，「當下面臨的挑戰，一個是發展不足，一個是監管過度，有的地方甚至是控制過度」，下一步深化改革「要賦權於地方政府和企業，使他們活躍起來」。

鄭永年認為，「很多屬於上層建築的東西需要調整，比如像規則、規制、標準、管理就屬於上層建築，屬於制度體系，它們就需要調整和改革。要通過開放，讓這些東西和世界先進制度對接，這些是非常重要的」。

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