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中共三中全會將登場 人民日報：擘畫進一步全面深化改革

中央社／ 北京14日電
中共20屆三中全會明天將在北京登場，中共機關報人民日報今天在頭版刊發「緊緊依靠人民推動改革」的文章。圖／美聯社
中共20屆三中全會明天將在北京登場，中共機關報人民日報今天在頭版刊發「緊緊依靠人民推動改革」的文章。圖／美聯社

中共20屆三中全會明天將在北京登場，中共機關報人民日報今天在頭版刊發「緊緊依靠人民推動改革」的文章表示，本次會議將擘畫進一步全面深化改革、推進「中國式現代化」的藍圖。

這篇題為「緊緊依靠人民推動改革（新思想引領新時代改革開放）」的文章提到，「新時代全面深化改革的壯闊歷程中，最濃墨重彩的一筆是緊緊依靠人民推動改革 」，「新征程上，緊緊圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革，最需依靠的，也是人民」。

文章說，即將召開的中共20屆三中全會「將擘畫進一步全面深化改革、推進中國式現代化的宏偉藍圖」，而「新征程上，有習近平總書記掌舵領航，堅持以人民為中心，緊緊依靠人民推動改革，我們必將以進一步全面深化改革開闢中國式現代化廣闊前景」。

另據財新網引述專家指出，自中共11屆三中全會以來，「三中全會」便與「改革」緊密相連，而歷屆三中全會的主題都是針對當時形勢下經濟社會面臨的關鍵問題。

前瞻今年的三中全會，專家表示，當前中國內外部環境更趨複雜嚴峻，經濟面臨有效需求不足、社會預期偏弱等挑戰，亟需透過改革進一步解放和發展社會生產力、解放和增強社會活力。

專家說，先前支撐經濟高速成長的後發優勢和人口紅利逐步消退，房地產市場供求關係發生重大變化，居民、企業、地方政府等微觀主體積極性和活力不足，財政、貨幣等宏觀調控政策空間受限，貿易摩擦和地緣政治風險上升，核心技術「卡脖子」瓶頸有待突破。

據分析，預計中共20屆三中全會仍將延續兩大改革主線，為進一步全面深化改革提供綱領性指導並進行科學部署，提振市場信心和預期，促進「新質生產力」發展。

中共 北京 習近平

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