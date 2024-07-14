中國人權律師常瑋平獲釋 妻：家人團聚希望仍渺茫

中國知名人權律師常瑋平本周服完為期3年6個月的刑期獲釋。已經和其通過電話的妻子陳紫娟周四（7月11日）向德國之聲介紹，常瑋平於7月8日被陝西警方送至戶籍地海口市交由海口市司法局和當地派出所管理。他現在可以自由外出活動，但是海口市司法局告訴他兩年內不許出境，而且每三個月需向其所屬派出所報告情況。

據陳紫娟判斷，常瑋平目前尚無法接受外媒採訪，因為「之前在取保候審期間被要求不得與外媒聯繫，現在（接受採訪）可能依舊會有風險。」自2022年起與孩子身在美國獲得庇護的陳紫娟坦言，雖然常瑋平被告知兩年內不許出境，但是與他兩年後團聚的希望依舊渺茫，因為中國政治犯通常會進入邊控名單。

儘管如此，陳紫娟感覺到，出獄後的常瑋平還是很開心自己能被釋放。時隔三年半再次「見到」丈夫的她表示：「從影片中，可以看出他消瘦了很多，也蒼老了不少，但是精神狀態還可以。我還沒有問他在獄中的經歷，因為不願在這個時候提及他痛苦的回憶。」

人權組織的擔憂

就常瑋平獲釋的消息，國際特赦組織中國事務總監布魯克斯（Sarah Brooks）本周早些時候表示：「常瑋平之所以被（中國）政府盯上，是因為他說出了自己在警察手下遭受酷刑的遭遇。他受到不公審判，且他的家人被禁止與他定期聯繫。他的獲釋應該標誌著被不公正剝奪自由的情況已經結束。」

然而，布魯克斯同時指出，國際特赦組織發現過往有許多人權活動人士獲釋後，仍然受到中國當局持續性的監視和騷擾，該組織擔心常瑋平不會被允許擁有完全自由的生活。據陳紫娟向德國之聲透露，常瑋平感覺截止目前沒有被人跟蹤。

入獄原因

現年40歲的常瑋平曾是陝西立剛律師事務所執業律師，代理的案件經常涉及中國敏感人權案件，如愛滋病歧視、法輪功、家庭教會等。他於2020年因參與「1226廈門聚會案」，被中國警方以「指定居所監視居住」拘留10天，並於同年10月發布一段影片，內容描述他在被拘留期間遭受酷刑的細節。影片發布一周後，常瑋平再度被拘留，並被指控犯有「顛覆國家政權罪」。

2022年7月下旬，常瑋平案在陝西寶雞市秘密開庭，陳紫娟當時向德國之聲表示，自己在開庭前一天准備前往參與庭審，卻遭警方圍堵。去年6月8日，常瑋平被寶雞市鳳縣法院一審以「顛覆國家政權罪」判處3年6個月，並於渭南監獄服刑。

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