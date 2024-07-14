中俄兵力集結南海 「海上聯合-2024」軍演今開幕

中俄「海上聯合-2024」軍事演習14日上午舉行開幕式，這也是中俄兩國首度在南海聯合演習。據悉，中共解放軍方面參演兵力包括飛彈驅逐艦「南寧號」、飛彈護衛艦「咸寧號」、「大理號」，綜合補給艦「微山湖號」，以及艦載直升機、陸戰隊員等。而俄海軍參演兵力則由「響亮號」、「凜冽號」護衛艦以及「伊爾庫特號」油船組成。

據中共解放軍報記者部微信公眾號「學習軍團」新聞稿，14日上午，中俄「海上聯合-2024」軍事演習開幕式在廣東湛江某軍港舉行。當日，隨共軍總導演一聲令下，中俄兩國聯合演習正式拉開序幕。

而在開幕式後，圖上推演和戰術協同隨即展開。混合編組的聯合指揮部成員圍繞海上演練階段中重點演練課目進行了深入研討，共同敲定協同要點，進一步加強指揮融合度、行動聯合度。下一步，中俄海上艦艇編隊將赴湛江附近海空域組織錨地防禦、聯合偵察預警、聯合搜救、聯合防空反導等多個課目演練，並進行實際使用武器訓練。

陸方總導演表示，兩國海軍始終秉持高起點、高效率發展策略，務實合作的規範化和體系化水準高位運行，雙方專業領域交流廣泛、海上聯演聯訓機制日趨完備，兩國海軍遂行海上聯合軍事行動能力不斷提升。

俄方總導演則稱，舉行海上聯合軍事演習，能夠有效提升雙方參演部隊聯合協作和專業技術水準，對共同維護區域安全發揮重要作用。

另，新聞稿提到，此前，參加中俄「海上聯合-2024」 軍事演習的俄方艦艇編隊已於12日抵達廣東湛江某軍港。在港岸規劃階段，雙方進行了聯合籌劃和專業研討交流、艦艇參觀，並穿插組織太極拳交流、球類友誼賽、甲板招待會等交流活動。

據了解，自2012年以來，「海上聯合」系列演習已成為中俄兩國海軍合作的主要平台，全方位帶動海上聯合軍事行動水平，不斷增強共同應對安全威脅和挑戰的能力。俄羅斯衛星通訊社指出，俄羅斯太平洋艦隊表示軍演時間為15日至17日。

此前，環球時報曾提到，次中俄演習課題為「聯合應對海上安全威脅」，分為兵力集結、港岸規劃和海上演練3階段。據計劃