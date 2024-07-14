三中全會將登場 北京15至18日禁飛「低慢小」航空器
中共第20屆三中全會將登場，北京市公安局日前發布通告，會議期間北京市行政區域內，禁止利用無人機等「低慢小」航空器進行各類體育、娛樂、廣告性飛行活動。
綜合陸媒報導，北京市公安局12日發布「北京市公安局關於加強黨的二十屆三中全會期間，北京地區『低慢小』航空器管理工作的通告」，提到上述內容。
公告指出，自15日凌晨0時起至18日深夜12時期間，北京市行政區域內，禁止一切單位、組織和個人利用無人機等「低慢小」航空器進行各類體育、娛樂、廣告性飛行活動。
「低慢小」航空器是指飛行高度在1000公尺以下、飛行時速小於200公里、雷達反射面積小於2平方公尺的航空器具。主要包括輕型和超輕型飛機（含輕型和超輕型直升機）、滑翔機、熱氣球、無人機等12類。
中共20屆中央委員會第3次全體會議，重點為研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。
星島日報今天報導，中共20屆三中全會出席者為370多名中共中央委員、候補委員，包括中共領導班子，以及各中央機關、省市及軍方高層。會議通常在北京的京西賓館閉門舉行，並於最後一天發表會議公報。
中國舉行重要黨政及涉外會議時，當局皆會啟動安保措施，今年3月中國全國人大、政協「兩會」期間，以及去年10月多國元首政要出席的「一帶一路」國際合作高峰論壇期間，北京市同樣發出通告，禁止「低慢小」航空器進行各類飛行活動。
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