與中俄海上聯演同期！ 大陸公布雙方第4次海上聯合巡航

共軍與俄軍不僅正在舉行海上軍演，同時還有海上聯合巡航活動。大陸國防部14日發出新聞稿指，據年度計劃和中俄雙方共識，中國和俄羅斯兩國海軍艦艇編隊近日在太平洋西部和北部相關海域開展第4次海上聯合巡航。同時大陸國防部強調，此次行動不針對第三方，與當前國際和區域局勢無關。

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯國防部13日稱，俄羅斯「完美」號護衛艦與中國海軍戰艦支隊在菲律賓海進行聯合巡邏。據悉，參加巡邏的有太平洋艦隊的「完美」號護衛艦和中共解放軍海軍的一支戰艦分隊，其中包括「銀川」號驅逐艦、「衡水」號護衛艦和「微山湖」號補給運輸艦。

報導提到，兩國艦艇進行使用標準導彈和火炮武器系統「打擊海上目標」的訓練。俄羅斯國防部明確指出，「在演習中，太平洋艦隊和中共解放軍海軍艦艇的船員對浮動目標進行限定性的導彈射擊以及艦炮演習彈射擊。」

俄羅斯國防部還稱，聯合巡邏的任務是加強俄中海軍合作，維護亞太地區的和平與穩定，監控海域並保護俄中兩國的海上經濟活動目標。第一次俄中海軍聯合巡邏曾於2021年進行。

與此之前，新華社4日曾引述俄國太平洋艦隊新聞處的消息稱，俄「完美」號輕型護衛艦將與共軍戰艦編隊進行聯合巡航。新聞稿稱，「太平洋艦隊『完美』號輕型護衛艦已經抵達與中國人民解放軍海軍戰艦編隊在濟州島附近的匯合點，以執行俄中第四次亞太地區聯合巡航任務。」消息顯示，雙方計劃在聯合海上巡航過程中演練反潛、防空及海上搜救行動。

而日本共同社則指，日本防衛省統合幕僚監部5日曾發出消息稱，發現共軍和俄羅斯的共4艘海軍艦艇從4日到5日，經鹿兒島縣近海的大隅海峽，朝著太平洋聯合航行。據防衛省稱，這是繼去年之後，第4次發現中俄艦艇在日本週邊聯合航行並公佈消息。

另，報導還稱，4艘艦艇分別是共軍的護衛艦和飛彈驅逐艦、俄羅斯的護衛艦和補給艦。防衛省表示「繼續關注中俄軍事動向，在警戒監視活動上做到萬無一失」。