中共三中全會明召開 港媒料增民生獲得感、推高水平改革開放

中共20屆三中全會經歷大半年推遲後，將於15日起連續4天召開，同時，大陸國家主席習近平出席會議將發表講話。由於時值大陸經濟復甦乏力、國際地緣政治風險增加等多重因素影響下，港媒分析稱，此屆中共三中全會對推動高水平改革開放作出重大部署，同時，料將加大聚焦民生，尤其針對就業、增收、生育、入學、住房、養老等領域增加當地民眾「獲得感」。

據星島日報報導，中共20屆三中全會原定於去年秋天召開，後延至本月15日至18日在北京召開。值得注意的是，這次會議又為中共中央最高層級會議，加上適逢大陸經濟因房地產困境和新冠疫情放緩後經濟復甦前景仍不明朗的情形之下，被認為將牽動未來大陸5至10年經濟與政治政策動向，備受外界高度關注。

據6月27日政治局會議透露，三中全會將審議《關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，目標是到2035年全面建成高水平社會主義市場經濟體制。

鑑於此，會議將就推動高質量發展和高水平對外開放作出重大部署，料在核心科技攻關、支持民營企業、吸引外資外商、促進內部消費等多方面提出新的改革措施，並針對就業、增收、生育、入學、住房、養老等民生領域加大著墨，增加老百姓的獲得感。

事實上，習近平近期在會見匈牙利總理奧班（Viktor Orban）時，曾主動提到中共三中全會即將召開，「中國將進一步全面深化改革，推動高質量發展和高水平對外開放」，親自點出五次會議的主旨。而2013年召開的中共第十八屆三中全會，首次提出「全面深化改革」，並設立「中央全面深化改革領導小組」，11年後的二十屆三中全會提出「進一步全面深化改革」，兩者遙相呼應。

針對「進一步全面深化改革」，星島日報認為，重點將是「高質量發展」和「高水平對外開放」。尤其近年受新冠疫情以及美國對大陸圍堵等影響，大陸經濟發展及對外交往面對不少挑戰及制約，「如何推動『高質量發展』和『高水平對外開放』成為中國突破瓶頸的關鍵」。

此外，習近平先前於山東考察期間在一場座談會還表示，「改革開放後，黨的歷屆三中全會都是研究改革。這一次改革，我們將緊扣推進中國式現代化主題。」

習近平並表態，「注重從就業、增收、入學、就醫、住房、辦事、託幼養老以及生命財產安全等老百姓急難愁盼中找平改革的發力點和突破口，多推出一些民生所急、民心所向的改革舉措。」基於此，預料此次三中全會亦將涉及不少民生領域，尤其是「讓老百姓有獲得感」的部分。