外資直接投資中國 1至6月年減29.1%

中國商務部公布，今年上半年中國外資直接投資（FDI）金額人民幣4989.1億元（約新台幣2.2兆元），年減29.1%。

中國商務部官網12日公布，1至6月，全國新設立外商投資企業2萬6870家，年增14.2%；外資直接投資金額4989.1億元，年減29.1%。

從行業分析，製造業外資直接投資1418.6億元，占全國外資直接投資比重為28.4%，較去年同期提高2.4個百分點；高技術製造業外資直接投資637.5億元，占全國外資直接投資的12.8%，較去年同期提高2.4個百分點；醫療儀器設備及儀器儀表製造業、專業技術服務業外資直接投資分別增長87.5%和43.4%。

從來源地看，德國、新加坡外資對中國投資分別增長18.1%和10.5%（含透過自由港投資數據）」。

COVID-19疫情初期，中國雖採取「封城」等嚴格管控措施，但外資投資中國依舊熱烈，商務部發言人何亞東去年底表示，2019至2021年中國吸收外資連續3年刷新歷史紀錄，而2022年1至11月外資直接投資規模達1.16兆元，為歷史同期最高水準。

不過，中國經濟在疫情後並未出現預期中的復甦，反而顯露疲態，2022年經濟成長率3%、2023年5.2%，顯示經濟增速已經放緩。

美國之音中文網稍早前曾引述評論說，「中國的這種經濟增長的速度已經沒有那麼大的空間去容納大量外資參與了」。

另有分析人士告訴美國之音，代表外商直接投資的很大一批美國科技公司和投資人已經撤退，「中國的競爭力不如以前，勞動力成本更高，年增長率也不像以前那麼快，新冠疫情期間的限制措施凸顯了無法忽視供應鏈風險，還有無法忽視的政治風險」。

據指出，這些政治風險多年前雖然就已經存在，但因為近幾年國際政治形勢變化和中國影響他國內政的多個例子讓投資中國的風險引起更多關注。

此外，中國政府瞬息萬變的政策也是外資卻步的原因之一，外資偏好長期投資，因此很看重官方政策的穩定性，但近年中國整肅了補教、娛樂、遊戲行業等，每一次都讓相關行業企業蒙受損失。