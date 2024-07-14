川普槍案 陸國際問題專家：臨場反應加分支持率或攀升

美國前總統川普當地時間13日下午在造勢活動遭到槍擊，引起國際關注。大陸外交學院國際關係研究所教授查雯分析，在此次槍擊事件當中，川普的臨場反應值得關注，不論是躲避槍擊還是向支持者揮舞示意，這些舉動都很符合美國選民的「胃口」，是「加分項」。他預測，在此之後川普的支持率或將再度攀升。

據湖北日報傳媒集團旗下新媒體《極目新聞》報導，查雯表示，「川普的反應可以說非常快，立刻蹲下躲在了講台後面，現場也傳出了一片驚叫，緊跟著安保人員衝上演講台將川普團團圍住。」她續指，川普在遭遇槍擊後的表現很「倔強」，雖然川普耳朵和臉上有血跡，襯衫、頭髮都亂了，但他還是從一群安保人員中探出頭、伸出手，向現場支持者揮舞拳頭示意。

查雯分析，「就現場來看，川普重新站起來的時候，觀眾席的尖叫聲也停止了，很多支持者也站起來了，現在隨即響起了一片歡呼之聲。相信川普的支持者，只要看到了現場這段錄像（影像），都會感到很『熱血』。 」

查雯進一步指，這次川普所遭遇的槍擊事件不僅極具戲劇性，也是「領導力」的具象化表現。日後，川普團隊肯定也會抓住此點不放，不斷演繹、昇華，「槍擊事件將為川普的競選活動提供很豐富的素材」。

至於此次槍擊事件對川普支持率的影響，查雯判斷，若事件沒有更暗黑的內幕，接下來川普的支持率可能會繼續攀升，拜登和川普在民調中的差距很可能會進一步擴大。據了解，截至7月12日最新民調顯示，川普的支持率已領先拜登3%，基本回到今年1月底、2月初狀態。

而在槍擊事件後，川普競選團隊發出聲明指，經歷槍擊事件、右耳受傷的川普狀態穩定，並稱川普將繼續出席當地時間15日開始，在威斯康辛州舉行的共和黨大會。

查雯認為，具體來看，這次美國總統大選，美國選民很希望有一個強有力的領導人。而為了展現自己的領導力，川普和拜登都會持續凸顯自己的「強悍」，這不僅是肢體和態度上的強悍，更將體現在政策立場上面。