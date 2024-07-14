川普槍擊案似曾相識？陸軍事專家：與三一九槍擊案不同

美國前總統川普在造勢場合遭到槍擊震驚國際，大陸軍事專家則分析，川普槍擊案與三一九槍擊案不同，當時前總統陳水扁與川普所面臨的情況有很大差異，川普此次槍擊案更接近日本前首相安倍晉三的槍擊案。

具有共軍火箭軍背景的大陸軍事專家邵永靈14日在微信公眾號撰文表示，雖然槍手身份和動機目前仍在調查中，但不外乎存在三種可能性：川普（Donald Trump）自導自演、民主黨背後指使，以及獨狼式襲擊。不過邵永靈認為，就目前特朗普和拜登兩人的民調、今年大選的選情等情況來說，他自導自演的可能性不大。

她提到，由於這起刺殺正趕上今年大選的關鍵時刻，很多人會下意識地將川普的遭遇與陳水扁的「三一九槍擊案」作比較，2004年槍擊案直接導致當年國民黨和民進黨的選情逆轉。

她強調，事後調查中浮現的種種疑點表明，「三一九槍擊案」是陳水扁自導自演的可能性很大，但川普現在面臨的情況和當時的陳水扁全然不同：目前民主黨正因為要求拜登退選一事爆發內訌，川普的最新民調至少比拜登領先4個百分點，「在正常參選就能贏的情況下，他完全沒必要自導自演一齣苦肉計」。

邵永靈認為，這起刺殺未遂與其說像「三一九槍擊案」，倒不如說更像2022年日本前首相安倍晉三遇刺，是突發事件的可能性更大一些，「在美國兩黨政治矛盾尖銳的當下，什麼極端情況都有可能發生」。

中國人民大學國際關係學院教授刁大明則在「破圈了」撰文指出，這起突發，加上兩周前那場充斥著拜登（Joe Biden）「失語」和「亂語」表現的電視辯論，以及隨後民主黨內部要求更換候選人的風波，令美國大選局勢更加撲朔迷離。

他指出，從一般認為的七個所謂搖擺州觀察，拜登在亞利桑那、喬治亞、內華達以及北卡羅來納等南方四州持續落後，進而勝負的關鍵極可能集中於密西根、賓夕法尼亞以及威斯康辛等中西部三州。好巧不巧，川普「遇刺」，也是在賓州。

他分析，賓州選情背後原因或為：較大程度決定選情走向的中下層群體或非洲裔等少數群體原本更多支持民主黨，但因為拜登狀態不佳而沒有動力公開表態支持。這一解釋完全有可能在全美範圍內也適用，即共和黨選民面對川普而快速「歸隊」、明確背書，但民主黨人為拜登卻做不到。