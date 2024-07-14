雲南省長會洪秀柱：欽佩洪堅持「九二共識」反對「台獨」

第12屆雲台會將於16日開幕，中共雲南省委副書記、省長王予波13日在昆明會見中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱等台灣政要一行。王予波表示，「實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是不可阻擋的歷史潮流」。他並稱，洪秀柱旗幟鮮明堅持一中原則和「九二共識」、堅決反對「台獨」，積極推動兩岸交流交往，陸方表示欽佩。

據雲南發布微信公眾號消息，受雲南省委書記王寧委託，王予波代表省委、省政府歡迎洪秀柱一行參加第12屆雲台會。王予波指出，雲南高質量發展是中國式現代化的縮影，希望大家多來體驗「有一種叫雲南的生活」，感受大陸的繁榮昌盛。他稱，洪秀柱旗幟鮮明堅持一個中國原則和「九二共識」、堅決反對「台獨」，積極推動兩岸交流交往，陸方表示欽佩和讚賞。

王予波說，「實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是不可阻擋的歷史潮流。」而雲南將秉持「兩岸一家親·雲台一家人」理念，用好雲台會等平台，為台胞在滇工作生活創造便利條件。期盼大家多宣傳推介雲南，帶動更多台胞來滇學習生活、投資興業，共享「有一種叫雲南的機遇」，增進兩岸同胞福祉，攜手實現中華民族偉大復興。

洪秀柱於會面時表示，感謝雲南長期以來對台企台胞的關心支持，「兩岸同胞都是一家人」，將堅持「九二共識」，同心共促國家統一、共謀民族復興。她續指，青年一代是兩岸關係的未來和希望所在，將繼續竭盡所能，多做促進兩岸青年交流的好事實事，帶動更多台灣青年到祖國大陸參觀訪問，在面對面交流中深化了解、增進友誼。

第12屆雲台會主題為「共享RCEP新機遇，開創雲台融合新局面」，主要聚焦在引導台商台企積極把握RCEP全面實施新機遇，共分為主題活動、專項活動、拓展活動。主題活動及部分專項活動、拓展活動於7月15日至19日在昆明等地舉辦；其餘專項活動及拓展活動於4月至11月在昆明、玉溪、保山、普洱、西雙版納等地舉辦。據了解，本屆邀請兩岸嘉賓共600多人，參加主題活動嘉賓約350人。