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日本外相支持南海仲裁案 大陸駐日使館批「炒作南海問題」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為2016年共軍空軍轟-6K飛機在黃岩島等島礁附近空域巡航。（新華社）
圖為2016年共軍空軍轟-6K飛機在黃岩島等島礁附近空域巡航。（新華社）

日本外務大臣上川陽子近日對在海牙常設仲裁法院2016年南海裁決結果表達支持，同時要求陸方遵守仲裁結果，並表示強烈反對「憑藉力量和威壓改變現狀的嘗試」。對此，中國大陸駐日本大使館13日晚對上川陽子的言論駁斥稱，「南海仲裁案本質上是一場披著法律外衣的政治鬧劇」，更批評日本炒作南海問題。

據中國大陸駐日本大使館微信公眾號13日消息，使館發言人發出「就日方涉南海錯誤言論答記者問」表示，日方不顧中方嚴正立場，利用非法「南海仲裁裁決」推出8年之機升級炒作南海問題，對中國正當維權行動妄加指責和非議，大陸對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人續指，「南海仲裁案本質上是一場披著法律外衣的政治鬧劇」。所謂「南海仲裁裁決」不具法律效力，中國在南海的主權和權益在任何情況下不受該裁決的影響。

發言人稱，南海仲裁案由菲律賓「單方面」提起，應菲方單方面請求建立的臨時仲裁庭違背「國家同意」原則，嚴重違反《聯合國海洋法公約》和一般國際法，越權審理、枉法裁判，所作裁決非法、無效，沒有拘束力。「中國不接受、不承認有關裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動」。

另，發言人指出，日方罔顧事實真相，一再操弄非法裁決、為菲方非法主張站台背書，追隨美國拉幫結派搞小圈子，企圖挑動地區緊張、謀求地緣私利。此舉違背和平發展的時代潮流，損害本區國家安全利益，最終只會搬石頭砸自己的腳。

據日本共同社報導，鑒於中國大陸和菲律賓的船隻在南海相撞，上川陽子於12日在日本外務省網站表示，距離菲律賓和大陸關於南海的爭端仲裁庭作出裁決已經過去了8年。根據《聯合國海洋法公約》的規定，仲裁庭的裁決是終局性的，對爭端雙方，菲律賓和中國大陸均具有法律約束力。

她再指，維護和加強以法治為基礎的自由開放的國際秩序，將造福於所有國家，無論大小。基於這一認識，日本高度讚賞菲律賓政府一貫遵守裁決，並致力於和平解決南海爭端的立場。

上川陽子說，中國大陸聲稱不接受這個裁決違背了國際法，特別是違背《聯合國海洋法公約》和平解決爭端的原則，破壞國際社會的法治。日本強烈希望各方遵守這一國際裁決，實現南海爭端的和平解決。她強烈反對「憑藉力量和威壓改變現狀的嘗試」。

南海仲裁 日本

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