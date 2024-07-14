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傳因美國施壓 中東國家伊拉克被迫暫停人民幣結算

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
伊拉克傳出因為美國施壓而暫停人民幣結算。（美聯社）
伊拉克傳出因為美國施壓而暫停人民幣結算。（美聯社）

大陸人民幣國際化近年發展迅速，其中尤為受到關注的是中東國家是否藉此發生「去美元化」，不過最新傳出因為美國施壓，而導致伊拉克被迫暫停使用人民幣直接結算業務。

中共官媒環球時報援引伊拉克「Alforat news」報導指出，當地時間7月11日，伊拉克議會財政委員會成員莫因．卡齊姆（Moeen Al-Kadhimi）表示，根據美國聯邦準備系統（Fed，聯準會）的指示，伊拉克被迫暫停使用人民幣直接結算貿易。這位伊拉克議員在一份聲明中表示，聯準會已要求伊拉克停止使用人民幣交易，理由是交易中「存在違規行為和某些問題」，他還提到伊拉克中央銀行的許多決定都是美國聯準會強加的。

消息指出，由於伊拉克的石油出口量約為每天350萬桶，這些石油收入必須存儲在紐約聯準會銀行的帳戶裡。但這些資金不是以現金形式轉到伊拉克，而是通過伊拉克央行發起的轉帳匯入伊拉克，且必須由聯準會批准這些轉帳和相關商業結算，然後才會向伊拉克從事出口貿易的有關各方發放款項。據此，「伊拉克央行的許多程序都受到美方意願的支配」，美方的指令會以行政、金融和反恐等各種理由進行合理化。

關於不再以人民幣直接結算貿易帶來的影響，卡齊姆認為，貿易商和伊拉克央行還有多種選擇，並不完全依賴美元。因此，這種暫停是臨時性的，而不是永久性的。他還表示，伊拉克議會財政委員會將敦促伊拉克央行解決這一問題，並使其「貨幣籃子」多樣化，為銀行和伊拉克貿易商的結算提供更多選擇。

此前在2023年，伊拉克央行公佈改善外匯儲備措施，其中包括允許以人民幣直接結算該國對大陸貿易。伊拉克央行在去年2月22日發表聲明提到，這將通過兩種途徑，其一是通過該國銀行在大陸的銀行開設的人民幣帳戶增加人民幣儲備；二是通過伊央行在摩根大通和新加坡星展銀行的帳戶增加該國銀行美元儲備，用於兌換人民幣。

觀察者網則援引伊拉克媒體「Al Forat」報導指，伊拉克一直在通過新加坡銀行增加以人民幣計價的資產，為與中國大陸的貿易和進口提供資金，每年總額約為120億美元。

人民幣 伊拉克 聯準會

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