抗議美國涉藏法案 大陸人大、政協齊聲要求美國不支持藏獨

美國總統拜登12日簽署經國會通過的「促進解決藏中爭議法案」（Promoting a Resolution to the Tibet-China Dispute Act），引起大陸方面極大不滿，除了大陸外交部發聲明指出已向美方提出嚴正交涉外，大陸全國人大與全國政協，還有西藏人大與西藏政協都發聲抗議，要求美國恪守不支持「西藏獨立」的承諾。

大陸全國人大外事委員會13日表示，該「涉藏法案」違背美國政府的一貫立場和承諾，粗暴干涉大陸內政，嚴重損害大陸利益，向「藏獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。「中國全國人大對此表示堅決反對，予以強烈譴責」。

公告稱，西藏自古就是中國神聖領土不可分割的一部分。西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。「任何人任何勢力妄想阻撓西藏人民追求更加幸福美好生活的圖謀是不會得逞的，妄想通過搞亂西藏來遏制打壓中國的圖謀是注定要失敗的」。聲明最後強調，敦促美方恪守承認西藏是中國一部分、不支持「西藏獨立」的承諾。如美方執意操弄相關法案，大陸將依法採取堅決措施，堅定維護自身利益。

同日大陸全國政協民族和宗教委員會則召開由民宗委主任張裔炯主持的委員座談會，對該法案予以嚴厲譴責，「表示強烈憤慨和堅決反對」，委員們強調「沒有中國共產黨就沒有社會主義新西藏」，並且提到，西藏在地緣紐帶、血緣紐帶、政治紐帶、經濟紐帶和文化紐帶等方面，「自古以來形成了與祖國內地不可割裂、無法阻斷的血肉聯繫」。

該委員會批評，「美方和達賴集團肆意歪曲歷史，公然否定西藏主權歸屬中國的客觀事實，極大傷害了包括藏族人民在內的全體中國人民的感情，是典型的美式霸凌行徑」。同時並指出，藏傳佛教是宗教中國化的產物，具有愛國主義的光榮傳統，有一套完整的、得到藏傳佛教界尊奉和堅持的活佛轉世宗教儀軌和歷史定制。大陸政府實行宗教信仰自由政策，尊重、保護宗教傳統，依法管理宗教事務，「無需美國置喙」。

西藏自治區人大常委會也發表一份聲明，美方法案嚴重歪曲歷史事實，鼓吹所謂「大藏區」，其真實意圖和險惡用心就是遏制和打壓中國大陸，企圖使所謂「西藏問題」國際化，向「藏獨」勢力發出嚴重錯誤信號。聲明強調，「和平解放以來，在中國共產黨領導下，西藏各族人民徹底粉碎外部勢力妄想把西藏從中國分裂出去的圖謀，維護了國家主權、祖國統一和領土完整；徹底廢除政教合一的封建農奴制度，開闢了百萬農奴翻身解放的嶄新道路；建立社會主義制度，實行民族區域自治，開啟了西藏走向繁榮進步的光明前程」。

聲明更提出「中華人民共和國的一切權力屬於人民」，西藏各級人大及其常委會堅持黨的領導、「實現了黨的主張和人民意志的高度統一，實現了中華民族整體利益和各民族具體利益的高度統一，只有中國共產黨和黨領導下的各級人大、各級人民政府才是西藏各族人民利益的代表者、維護者、實現者」。

聲明並批評，「十四世達賴自1959年叛逃國外後，始終代表封建農奴主復辟勢力的階級利益，與祖國為敵，與人民為敵，沒有一天停止過分裂祖國的活動，沒有做過一件對祖國、對人民有益的事」。批評「西藏流亡政府」是一個「徹頭徹尾的分裂主義政治集團，是完全違背中國憲法和法律的政治組織」。強調十四世達賴和「西藏流亡政府」根本無權代表西藏人民，更無權決定西藏的前途命運。

最後，13日西藏自治區政協發表的聲明則提到，所謂「西藏流亡政府」是一個徹頭徹尾的分裂主義政治集團，是完全違背大陸憲法和法律的非法組織。「無論美國如何擺弄是非、顛倒黑白、歪曲事實，永遠也改變不了西藏自古以來是中國不可分割一部分鐵的事實。任何人任何勢力妄想通過搞亂西藏來遏制打壓中國的圖謀絕不會得逞。我們嚴正要求美方恪守承認西藏是中國一部分、不支持『西藏獨立』的承諾」。