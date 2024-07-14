拜登簽解決藏中爭議法案 陸批干涉內政

美國總統拜登十二日簽署「促進解決西藏—中國爭議法案」，引發北京當局強烈不滿。大陸外交部批評美國此舉是粗暴干涉中國內政，嚴重損害中方利益，向「藏獨」勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

美國國會兩院於今年六月通過的「促進解決西藏—中國爭議法案」指出，西藏人民是根據「公民與政治權利國際公約」和「經濟社會文化權利國際公約」在內的國際法享有自決權的人民，但大陸現行政策不允許他們行使這項權利。

法案並稱，美國政府「從未採取西藏自古以來就是中國一部分的立場」。西藏與中國大陸之間的爭端必須根據國際法，包括聯合國憲章，通過不設先決條件的對話，以和平手段加以解決。

根據白宮十二日發布的新聞稿，拜登表示，將繼續呼籲中國大陸在不設前提的情況下恢復與達賴喇嘛或其代表的直接對話，以尋求解決分歧。

大陸外交部昨發布新聞稿敦促美方以實際行動恪守承認西藏是中國一部分、不支持「西藏獨立」的承諾，不得實施上述法案。新聞稿並揚言，若美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。